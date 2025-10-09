Διαθέσιμα στα φαρμακεία είναι τα ατομικά αλκοτέστ, για όσους θέλουν να πιούν και να οδηγήσουν, αλλά δεν θέλουν να συλληφθούν από την Τροχαία έχοντας καταναλώσει μεγαλύτερη ποσότητα αλκοόλ από τα νόμιμα όρια.

Το τεστ είναι απλό στη χρήση, κοστίζει από 5 έως 7 ευρώ η συσκευασία, η οποία περιέχει δύο τεστ και βασίζεται σε χρωματική ένδειξη για την εκτίμηση των επιπέδων αλκοόλ. Όπως είπε στην ΕΡΤ ο φαρμακοποιός Θοδωρής Ζευκιλής, υπάρχει ένα αντιδραστήριο στο κέντρο του σωλήνα και ο χρήστης πιέζει απλώς τα δύο άκρα για να το απελευθερώσει και φυσά παρατεταμένα για 10 δευτερόλεπτα. Επαναλαμβάνει δε την διαδικασία μία ακόμη φορά. Ανάλογα με το χρώμα που αλλάζουν οι κρύσταλλοι στο εσωτερικό, μπορεί να δει αν έχει καταναλώσει μεγαλύτερη από τα επιτρεπόμενα όρια ποσότητα αλκοόλ.

Η κλίμακα περιλαμβάνει τέσσερις ενδείξεις:

0 – Αρνητικό (λευκό)

(λευκό) 0.2 – Χαμηλή ποσότητα

0.5 – Υψηλότερη ένδειξη

0.8 – Πολύ υψηλή ένδειξη (κόκκινο)

Η διάθεση των τεστ ξεκίνησε στις αρχές του έτους, αλλά σύμφωνα με τον ίδιο ο κόσμος αρχίζει τώρα να τα αναγνωρίζει και να τα ζητά περισσότερο, καθώς δεν υπήρχε ευρεία ενημέρωση.