Σοβαρά περιστατικά σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, όταν δύο οδηγοί προκάλεσαν υλικές ζημιές σε οχήματα και καταστήματα, με αποτέλεσμα την κινητοποίηση Αστυνομίας και Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα, στις Συκιές, ένας 37χρονος οδηγός κινούμενος επικίνδυνα στην οδό Ούλωφ Πάλμε έπεσε πάνω σε οκτώ σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ και συνελήφθη επιτόπου.

Ο 37χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Οι ζημιές που προκλήθηκαν στα οχήματα ήταν εκτεταμένες, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σε άλλο σημείο της πόλης, στη συμβολή των οδών Σαπφούς και Αναγεννήσεως, 30χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε σε κατάστημα. Το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, αλλά ο ίδιος κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι έθεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο. Το κατάστημα υπέστη ζημιές, ενώ ο οδηγός δεν τραυματίστηκε.