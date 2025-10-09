Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Παροδικές αραιές νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, κυρίως στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Κρήτη.

Λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας αναμένονται μόνο στη δυτική Κρήτη, κυρίως στα ορεινά τμήματα του νησιού, χωρίς ωστόσο να επηρεάζουν τον καιρό στην υπόλοιπη χώρα.

Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο

Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, με παρόμοια ένταση. Στο βόρειο Ιόνιο οι ριπές θα φτάνουν τοπικά τα 5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο από το απόγευμα αναμένεται ενίσχυση έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 21 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα ενδέχεται να αγγίξει τους 25°C.

Καιρός ανά περιοχή

Αίθριος καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις

Ηλιοφάνεια θα επικρατεί στις περισσότερες περιοχές του νομού, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου, διαμορφώνοντας μια ευχάριστη φθινοπωρινή εικόνα.

Ήλιος και ήπιες θερμοκρασίες στη Θεσσαλονίκη

Γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια αλλά και παροδικές νεφώσεις αναμένεται στη Θεσσαλονίκη, κυρίως μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22και τοπικά έως 23 βαθμούς Κελσίου, με ήπιες φθινοπωρινές συνθήκες.

Σταθερό το σκηνικό του καιρού – Προσοχή στην παραπληροφόρηση

Ο καιρός συνεχίζει να δείχνει μια ήπια και σταθερή εικόνα για τις επόμενες ημέρες. Μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα, οι περισσότερες περιοχές της χώρας θα απολαμβάνουν βελτιωμένες συνθήκες, με αρκετή ηλιοφάνεια, χωρίς βροχές και ανέμους που δεν θα ξεπερνούν τα 5–6 μποφόρ, ενώ μόνο το Σαββατοκύριακο αναμένεται πρόσκαιρη ενίσχυση στο Αιγαίο έως 6–7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στις μέγιστες τιμές, παραμένοντας ελαφρώς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ η ψύχρα θα συνεχίσει να επικρατεί το πρωί και το βράδυ. Ουσιαστικά, το σκηνικό παραμένει φθινοπωρινό με ήπιο χαρακτήρα, χωρίς ενδείξεις για σημαντικές μεταβολές.

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν πληροφορίες και αναρτήσεις για επικείμενη ψυχρή εισβολή ή για έντονα καιρικά φαινόμενα και «Ω-εμποδιστές», όμως πρόκειται για πρόωρες και συχνά παραπλανητικές εκτιμήσεις. Είναι σημαντικό το κοινό να γνωρίζει πως πολλοί επιχειρούν να εντυπωσιάσουν ή να προκαλέσουν ανησυχία με ανεπιβεβαίωτα σενάρια, είτε για να προσελκύσουν κλικ, είτε για να προβληθούν μέσω της «είδησης». Αν και διαφαίνεται πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια Βαλκάνια από την Τρίτη, δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι θα επηρεάσει ουσιαστικά τη χώρα μας. Ο καιρός προς το παρόν στη χώρα παραμένει ήρεμος και ισορροπημένος, με τη μετάβαση στο φθινόπωρο να εξελίσσεται ομαλά και χωρίς ακραίες εξάρσεις.

Ελίνα Καρέτσου