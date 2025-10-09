Σημαντική βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός έως και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή περίπου μέχρι τη Δευτέρα, με κύρια χαρακτηριστικά τα μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και τις γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Όλγας Παπαβγούλη:

«Ανάσα καλοκαιρίας πριν τη φθινοπωρινή μεταβολή…

Σημαντική βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός έως και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή περίπου μέχρι τη Δευτέρα, με κύρια χαρακτηριστικά τα μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και τις γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο, κοντά ή λίγο πιο κάτω από τις κανονικές τιμές για την εποχή, γύρω στους 22 με 24 βαθμούς, και τοπικά λίγο υψηλότερα.

Ιδιαίτερα το σαββατοκύριακο στην Αττική, το θερμόμετρο θα αγγίζει τους 24 με 25 βαθμούς.

Παράλληλα, η πρωινή και βραδινή ψύχρα θα διατηρηθεί, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά-ημιορεινά τμήματα όπου θα καταγράφονται μονοψήφιες τιμές.

Ωστόσο, από τις 14 του μήνα και έπειτα, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν τη δημιουργία ενός ισχυρού Ω-εμποδιστή — ενός εκτεταμένου αντικυκλώνα στη βορειοδυτική Ευρώπη — ο οποίος ενδέχεται να ευνοήσει την κάθοδο ψυχρότερων και πιο ασταθών αερίων μαζών προς τη χώρα μας.

Αν το συγκεκριμένο σενάριο επιβεβαιωθεί, θα οδηγήσει σε αλλαγή του καιρικού σκηνικού, με αξιόλογες βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας, δίνοντας φθινοπωρινό έως και χειμωνιάτικο χαρακτήρα στον καιρό.

Η εβδομάδα που διανύουμε είναι επομένως μια καλή ευκαιρία για εξωτερικές εργασίες και δραστηριότητες, πριν τη νέα μεταβολή που θα παρακολουθούμε και θα δούμε αναλυτικά, εφόσον επιβεβαιωθεί από τα επόμενα προγνωστικά στοιχεία».