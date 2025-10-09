Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, με παροδικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας έως το μεσημέρι στο Αιγαίο και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο βορειοδυτικό Αιγαίο αναμένονται πρόσκαιρα ριπές έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 21 βαθμούς στα βόρεια και έως 23 βαθμούς Κελσίου στις υπόλοιπες περιοχές.

Καιρός ανά περιοχή

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι. Άνεμοι βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος καιρός με βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη: Στη Μακεδονία ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, ενώ στη Θράκη οι νεφώσεις θα είναι παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί έως 5 και στα θαλάσσια τμήματα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 2-3 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα ορεινά μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, τοπικά έως 6 στις Σποράδες, εξασθενούμενοι από το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 9 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και στη συνέχεια γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 17 έως 23 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και βελτίωση από το μεσημέρι. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στα νότια έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025: Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές στα δυτικά, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει ελαφρώς, φτάνοντας έως τους 25 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, τοπικά στο Ιόνιο και το Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025: Αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά με ασθενείς βροχές έως το μεσημέρι σε Σποράδες και βόρεια Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι στα δυτικά και βόρειοι στα ανατολικά, έως 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025: Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Ανατολικής Στερεάς. Περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς, που σταδιακά θα στραφούν σε δυτικούς και βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.