Γενικά καλοκαιρία αναμένεται στη χώρα την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας και περιορισμένες νεφώσεις κατά διαστήματα.

Οι νεφώσεις που επιφυλάσσει ο καιρός θα είναι πρόσκαιρα πιο αυξημένες στα κεντρικά, βόρεια και ανατολικά τμήματα του Αιγαίου, καθώς και στη Θράκη, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, κυρίως έως το μεσημέρι.

Εξασθενημένοι βόρειοι άνεμοι και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες – βορειοδυτικές διευθύνσεις, με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο και 2 έως 4 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 22°C, ενώ τοπικά θα αγγίξει και τους 23°C.

Αττική: Ήλιος και ήπιες θερμοκρασίες

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις κατά τόπους.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί και βαθμιαία μεταβλητοί, 2 με 4 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη: Ηλιοφάνεια με ήπιους ανέμους

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20, και τοπικά έως 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ.

Η τάση των επόμενων ημερών

Η Πέμπτη θα κυλήσει με ήπιο καιρό, φθινοπωρινή δροσιά το πρωί και ηλιοφάνεια τις περισσότερες ώρες της ημέρας, ευνοώντας τις εξωτερικές δραστηριότητες και τις μετακινήσεις χωρίς προβλήματα. Επισημαίνεται πώς μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, ο καιρός φαίνεται ότι θα είναι καλός, με αρκετή ηλιοφάνεια και χωρίς νέα συστήματα κακοκαιρίας, ενώ και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.