Ξεκίνησε η άμεση διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου του αλλοδαπού που επιτέθηκε σε οδηγό του Μετρό στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας», με στόχο την απέλασή του από τη χώρα. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται κατόπιν συντονισμένων αποφάσεων του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη και του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, το περιστατικό σημειώθηκε στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας». Η υπηρεσία ασφάλειας και το προσωπικό φύλαξης της ΣΤΥ ειδοποίησαν την Ελληνική Αστυνομία, η οποία προχώρησε άμεσα στη σύλληψη του δράστη.

Η ΣΤΥ υπέβαλε μήνυση, όπως είχε πράξει και στο παρελθόν, καθώς ο ίδιος άνδρας είχε επιτεθεί σε τουρίστες στον σταθμό «Νομισματοκοπείο» στις 6 Αυγούστου 2025. Για το περιστατικό αυτό είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή φυλάκισης.