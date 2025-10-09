Η διεύρυνση του ημερήσιου ωραρίου εργασίας έως και 13 ώρες θα πλήξει δυσανάλογα τους εργαζόμενους με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις.

Στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής σχετικά με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις», κλήθηκε και μίλησε ο γενικός γραμματέας της Ε.Σ.Α.μεΑ. Βασίλης Κούτσιανος, την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου. Ο κ. Κούτσιανος κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα (επισυνάπτεται) ζητώντας παράλληλα την απόσυρση του νομοσχεδίου!

Αρχικά ο κ. Κούτσιανος επισήμανε ότι ο τίτλος του σχεδίου νόμου «Δίκαιη Εργασία για Όλους» δεν συνάδει με το περιεχόμενό του:

«Καταρχάς, δεν προβλέπεται στο νομοσχέδιο καμία ειδική μέριμνα για τους πλέον ευάλωτους εργαζόμενους, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι εργαζόμενοι με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις. Ενδεικτικά, απουσιάζουν ρυθμίσεις που να αφορούν: i) τη διευκόλυνση της παροχής εύλογων προσαρμογών μέσω της εφαρμογής προγράμματος χρηματοδότησης που να απευθύνεται σε όλους τους εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις- αίτημα το οποίο η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει επανειλημμένα καταθέσει στην ελληνική Πολιτεία, ii) την εκπαίδευση των τεχνικών ασφαλείας σε ζητήματα προσβασιμότητας, αναπηρίας και χρόνιας ή/και σπάνιας πάθησης, iii) την υποχρέωση συμπερίληψης της διάστασης της αναπηρίας στην κατάρτιση των σχεδίων εκκένωσης των επιχειρήσεων σε περίπτωση κινδύνου, iv) την ενημέρωση των εργοδοτών και εργαζομένων σε θέματα αναπηρίας και χρόνιων ή/και σπάνιων παθήσεων και v) την παροχή πληροφοριών για την υγεία και την ασφάλεια, σε μορφές προσβάσιμες στους εργαζόμενους με αναπηρία. Σε αυτό το σημείο επισημαίνουμε ότι η μη συμπερίληψη της διάστασης της αναπηρίας στις διατάξεις του εν λόγω σχεδίου νόμου -η οποία επιβάλλεται αφενός από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, την οποία η χώρα μας κύρωσε με τον ν.4074/2012 και ως εκ τούτου οφείλει να εφαρμόζει, αφετέρου από το Μέρος Δ΄ του ν.4488/2017- θα είχε αποφευχθεί εάν είχε προηγηθεί διαβούλευση με την Ε.Σ.Α.μεΑ.

Επίσης, η διεύρυνση του ημερήσιου ωραρίου εργασίας έως και 13 ώρες θα πλήξει δυσανάλογα τους εργαζόμενους με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις, δεδομένου ότι λόγω της φύσης της αναπηρίας, χρόνιας ή/και σπάνιας πάθησής τους αδυνατούν να ανταποκριθούν σε εξαντλητικά ωράρια. Σε μια σχέση εργασίας όπου την εξουσία κατέχει πλήρως ο εργοδότης, το δικαίωμα του εργαζομένου να αρνηθεί την παροχή επιπλέον ωρών εργασίας μόνο ως αστείο μπορεί να εκληφθεί. Οι σχετικές ρυθμίσεις συνιστούν μορφή έμμεσης διάκρισης καθώς εγκυμονούν τον κίνδυνο τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις να στιγματιστούν ως «μη προσαρμόσιμα» ή «ανελαστικά». Αυτό, με τη σειρά του, θα αποθαρρύνει ακόμη περισσότερο τους εργοδότες να προβαίνουν στην πρόσληψή τους, σε μια αγορά εργασίας, που όπως καταδεικνύουν τα παρακάτω στοιχεία, παραμένει μέχρι σήμερα για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις πεδίο γεμάτο ανυπέρβλητους φραγμούς και διακρίσεις.

Πέραν όμως της αποθάρρυνσης των εργοδοτών από την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία, ακόμη και στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι με αναπηρία εξαναγκαστούν να αποδεχθούν τα εξαντλητικά ωράρια υπό τον φόβο της απόλυσης, είναι βέβαιο ότι η υγεία τους θα υποστεί σοβαρή και μη αναστρέψιμη επιβάρυνση».

Ο γ.γ της Ε.Σ.Α.μεΑ. τόνισε τις προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. κατ΄ άρθρο στο νομοσχέδιο, ενώ τέλος επανήλθε στην πρόταση για συμπερίληψη της Ε.Σ.Α.μεΑ., που έχει ιδρύσει το Ινστιτούτο «ΙΝ-Ε.Σ.Α.μεΑ.», στη ρύθμιση για την απόδοση πόρου που δίνεται από τον κλάδο ΛΑΕΚ του ΕΛΕΚΠ στα Ινστιτούτα και τα Εκπαιδευτικά Κέντρα, τα οποία έχουν ιδρυθεί με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, όπως της Γ.Σ.Ε.Ε., του Σ.Ε.Β. και της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Το ΙΝ-Ε.Σ.Α.μεΑ., το οποίο διαθέτει αυτοτελή νομική υπόσταση, συνιστά τον επίσημο εκπαιδευτικό, μελετητικό και ερευνητικό φορέα του αναπηρικού κινήματος της χώρας, με αποστολή την προάσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Τώρα μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις στο χώρο της Αναπηρίας στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ.: www.esaea.gr ή www.esamea.gr.