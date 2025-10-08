Η ανακοίνωση ότι η Bari Weiss, η αμφιλεγόμενη σχολιαστής και ιδρύτρια της διαδικτυακής πλατφόρμας The Free Press, αναλαμβάνει τη θέση της editor-in-chief του CBS News έχει προκαλέσει αναστάτωση στο εσωτερικό του ιστορικού δικτύου. Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα του Guardian, έξι στελέχη του CBS News, που δεν είχαν άδεια να σχολιάσουν δημόσια, εξέφρασαν ένα μείγμα απογοήτευσης, σκεπτικισμού και ανησυχίας για το τι σηματοδοτεί η συγκεκριμένη απόφαση για το μέλλον του οργανισμού.

Η ανάθεση της ηγεσίας στη Weiss έρχεται στον απόηχο της εξαγοράς της πλατφόρμας The Free Press από τον όμιλο Paramount Skydance έναντι 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, πολλοί εργαζόμενοι στο CBS News αντιμετωπίζουν τον διορισμό της με σκεπτικισμό, επισημαίνοντας πως η Weiss δεν διαθέτει καμία εμπειρία στον χώρο της τηλεοπτικής δημοσιογραφίας ούτε στο ρεπορτάζ σκληρών ειδήσεων. «Είναι αποκαρδιωτικό – πρόκειται για ένα άτομο με ξεκάθαρη πολιτική ατζέντα και μηδενική εμπειρία στο είδος της δουλειάς που κάνουμε εδώ», σημείωσε χαρακτηριστικά ένας εργαζόμενος.

Η Weiss, γνωστή για την προκλητική και συχνά διχαστική της αρθρογραφία, δεν συμμετείχε στη καθιερωμένη πρωινή σύσκεψη σύνταξης της Δευτέρας, ενώ ο πρόεδρος του CBS News, Tom Cibrowski, διαβεβαίωσε ότι θα συμμετέχει σε επόμενες. Ο ίδιος δήλωσε πως οι εργαζόμενοι μπορούν να του απευθύνονται προσωπικά για οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τη νέα διοικητική δομή. Παρά ταύτα, σύμφωνα με παρόντες, «η ατμόσφαιρα στο δωμάτιο ήταν παγερή».

Η εταιρική ηγεσία, με επικεφαλής τον David Ellison, γιο του δισεκατομμυριούχου Larry Ellison, υποστηρίζει ότι η Weiss μπορεί να συνδέσει το CBS News με ένα ευρύτερο κοινό και να το καταστήσει «την πιο αξιόπιστη πηγή ειδήσεων στις ΗΠΑ». Ο ίδιος εξήρε «το πάθος της για ακριβή, τεκμηριωμένη ενημέρωση και τη διάθεση να δώσει βήμα σε κάθε φωνή του δημόσιου διαλόγου». Ωστόσο, μέσα στο δίκτυο επικρατεί ανησυχία για το ασυνήθιστο οργανωτικό σχήμα που τη φέρνει να αναφέρεται απευθείας στον Ellison και όχι στον πρόεδρο του CBS News, κάτι που ερμηνεύεται ως ένδειξη συγκεντρωτισμού και πολιτικού ελέγχου από την κορυφή.

Πίσω από τις αντιδράσεις κρύβεται και η γενικότερη κόπωση των δημοσιογράφων του CBS μετά από 18 μήνες συνεχών ανακατατάξεων, συγχωνεύσεων, απολύσεων και νομικών εμπλοκών, συμπεριλαμβανομένης της πολυσυζητημένης εξωδικαστικής συμφωνίας ύψους 16 εκατ. δολαρίων με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ένας δημοσιογράφος του δικτύου παραδέχτηκε πως νιώθει «κουρασμένος από άλλον έναν ηγέτη που πρέπει να αποδείξουμε ξανά ποιοι είμαστε και τι κάνουμε».

Παρά τη δυσπιστία, ορισμένοι υιοθετούν μια πιο επιφυλακτική στάση, δηλώνοντας πρόθυμοι να περιμένουν για να δουν πώς θα κινηθεί η Weiss στην πράξη. Όπως δήλωσε ένας εξ αυτών, «είμαι σε φάση αναμονής – σκεπτικός και απαισιόδοξος, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί». Παρ’ όλα αυτά, πολλοί θεωρούν «ανεπίδεκτη υπεράσπισης» την δαπάνη των 150 εκατ. δολαρίων τη στιγμή που η αίθουσα σύνταξης αναμένει νέες περικοπές.

Στο δικό της μήνυμα προς τους εργαζομένους, η Weiss προσπάθησε να υιοθετήσει συμφιλιωτικό τόνο, τονίζοντας ότι επιθυμεί να γνωρίσει προσωπικά το προσωπικό και να ακούσει τις απόψεις τους για το πώς το CBS News μπορεί να γίνει «ο πιο αξιόπιστος οργανισμός ενημέρωσης στον κόσμο». «Είναι μεγάλη μου τιμή να ενταχθώ σε αυτή την ομάδα και ανυπομονώ να ξεκινήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να κατευνάσει το κλίμα αβεβαιότητας που σκιάζει ένα από τα πιο ιστορικά τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών.