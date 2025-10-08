Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε τη φυλάκιση του δημάρχου του Σικάγο, Μπράντον Τζόνσον, και του κυβερνήτη του Ιλινόι, Τζι Μπι Πρίτσκερ. Ο Τραμπ κατηγόρησε τους δύο Δημοκρατικούς αξιωματούχους ότι απέτυχαν να προστατεύσουν τους υπαλλήλους της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE), χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία.

Τα σχόλια του προέδρου δημοσιεύθηκαν στην προσωπική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Έρχονται σε μια περίοδο που ο Ρεπουμπλικάνος ηγέτης έχει διατάξει την αποστολή στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, παρά τις έντονες αντιρρήσεις τοπικών και πολιτειακών αξιωματούχων.

«Ο Δήμαρχος του Σικάγο πρέπει να φυλακιστεί επειδή απέτυχε να προστατεύσει τα μέλη της ICE! Ο κυβερνήτης Πρίτζκερ επίσης!» έγραψε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο προσωπικό της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE – Immigration and Customs Enforcement).

Μέχρι στιγμής, οι εκπρόσωποι του Τζόνσον και του Πρίτσκερ δεν έχουν σχολιάσει τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.