Η Ζέλντα Γουίλιαμς, κόρη του αξέχαστου ηθοποιού και κωμικού Ρόμπιν Γουίλιαμς, απηύθυνε μια έντονη δημόσια έκκληση να σταματήσει η χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) για την αναπαράσταση του πατέρα της σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, έγραψε:

«Σας παρακαλώ, σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο του πατέρα μου φτιαγμένα με τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θέλω να τα βλέπω, δεν τα καταλαβαίνω και δεν πρόκειται να το κάνω. Αν έχετε λίγη αξιοπρέπεια, σταματήστε. Δεν είναι αυτό που θα ήθελε εκείνος».

Η Γουίλιαμς χαρακτήρισε αυτή την πρακτική «υποβάθμιση της τέχνης», καταγγέλλοντας πως η βιομηχανία του AI «μετατρέπει τη ζωή πραγματικών ανθρώπων σε υπερεπεξεργασμένα λουκάνικα περιεχομένου», δημιουργημένα μόνο για να συγκεντρώνουν «likes». Παρομοίασε μάλιστα την ασταμάτητη παραγωγή τέτοιων βίντεο με «το ανθρώπινο εκατοπόδι του περιεχομένου», έναν σκληρό αλλά εύστοχο χαρακτηρισμό που έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ζέλντα Γουίλιαμς αντιδρά απέναντι σε αυτή την τάση. Ήδη από το 2023 είχε εκφράσει τον φόβο της για τη «ανάσταση» ηθοποιών μέσω τεχνητής νοημοσύνης χωρίς τη συγκατάθεσή των δικών τους: «Έχω ακούσει συνθετικές φωνές του πατέρα μου να λένε πράγματα που ποτέ δεν θα έλεγε. Κι αυτό δεν με τρομάζει μόνο συναισθηματικά, αλλά με ανησυχεί βαθιά για το τι σημαίνει αυτό για την τέχνη και τα δικαιώματα των ανθρώπων που δεν μπορούν πλέον να υπερασπιστούν τον εαυτό τους».

Η υπόθεση ανοίγει και μεγάλη νομική συζήτηση γύρω από τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης στη χρήση προσωπικοτήτων. Εταιρείες όπως η OpenAI δηλώνουν ότι διαθέτουν μηχανισμούς καταγγελίας για περιπτώσεις κακής χρήσης, ωστόσο ρίχνουν την ευθύνη στους κατόχους δικαιωμάτων για την ενεργοποίηση αυτών των διαδικασιών. Παράλληλα, στο Χόλιγουντ μεγάλες εταιρείες όπως η Warner Bros. έχουν ήδη κινηθεί νομικά εναντίον δημιουργών AI πλατφορμών όπως η Midjourney, επιμένοντας ότι πρέπει να υπάρξει σαφής νομική ευθύνη για τη δημιουργία και διανομή περιεχομένου που βασίζεται σε πρόσωπα ή έργα προστατευμένα από πνευματικά δικαιώματα.

Η συγκινητική παρέμβαση της Ζέλντα Γουίλιαμς επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ηθικό και καλλιτεχνικό δίλημμα της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης: μέχρι πού φτάνει η δημιουργικότητα — και πού αρχίζει η εκμετάλλευση της μνήμης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.