Η 37χρονη Φράνσια Ράισα έσπασε τη σιωπή της σχετικά με τις φήμες περί τριβών με τη Σέλενα Γκόμεζ, δηλώνοντας σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι πρόκειται απλώς για «φήμες». Η Ράισα αναφέρθηκε επίσης στον γάμο της Γκόμεζ με τον Μπένεϊ Μπλάνκο, στον οποίο δεν παρευρέθηκε, παρά την παρουσία πολλών διασημοτήτων, όπως η Τέιλορ Σουίφτ, οι συνάδελφοι της Γκόμεζ από το Only Murders In The Building, Ζόι Σαλντάνα, οι Πάρις και Νίκι Χίλτον και ο Έντ Σίραν.

Η Ράισα ευχήθηκε στη Γκόμεζ «καλή τύχη» πριν τον γάμο, σημειώνοντας ότι είναι χαρούμενη για τη φίλη της και ευγνώμον για την ευκαιρία να της σώσει τη ζωή μέσω της δωρεάς νεφρού. Υπογράμμισε ότι η δωρεά οργάνου αφορά κυρίως τη σωτηρία ζωής και όχι τη δημιουργία ιδιαίτερης σχέσης.

Απαντώντας στις φήμες ότι είχε θυμώσει με τη Γκόμεζ για τη φροντίδα του σώματός της μετά τη δωρεά, η Ράισα ξεκαθάρισε: «Αυτά που ρωτάτε τώρα είναι ανοησίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα ενημέρωσης. Δεν έχω πει τίποτα». Πρόσθεσε ότι η ίδια και η Γκόμεζ δεν συζητούν για το θέμα, αλλά ίσως το κάνουν στο μέλλον.

Η Ράισα είχε δωρίσει το νεφρό της στη Γκόμεζ το 2017, όταν η τραγουδίστρια αντιμετώπιζε σοβαρές επιπλοκές λόγω λύκου. Η ίδια η δωρήτρια είχε περιγράψει ότι και οι δύο πέρασαν περίοδο κατάθλιψης μετά τη χειρουργική επέμβαση, ενώ η Γκόμεζ χρειάστηκε επείγουσα επέμβαση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Παρά την απόσταση που υπήρξε μεταξύ τους τα τελευταία χρόνια, η Ράισα επιβεβαίωσε ότι παραμένουν φίλες, ενώ ανέφερε ότι η φιλία τους δεν απαιτεί συνεχή επικοινωνία: «Μπορεί να περάσει ένας χρόνος χωρίς να μιλήσουμε, και όταν ξαναβλεπόμαστε είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα».

Τέλος, η Ράισα υπογράμμισε ότι δεν ήταν κοντά με άλλους διασημότερους φίλους της Γκόμεζ, και η απουσία της από τον γάμο της τραγουδίστριας ήταν απλώς προσωπική επιλογή.