Έντονη ανησυχία προκάλεσε η καθίζηση του εδάφους που σημειώθηκε χθες στο χωριό Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας, ανάμεσα σε κατοικίες. Το φαινόμενο σχημάτισε έναν κρατήρα περίπου 6 μέτρων σε πλάτος και βάθος, εγείροντας φόβους για τη σταθερότητα του εδάφους και την ασφάλεια των κατοίκων. Οι φωτογραφίες από το σημείο αποτυπώνουν χαρακτηριστικά το μέγεθος της ζημιάς, θυμίζοντας κυριολεκτικά «άνοιγμα της γης».

Τι λέει ο Λέκκας για το φαινόμενο

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ, απέδωσε την καθίζηση σε συνδυασμό έντονων υδρομετεωρολογικών και γεωδυναμικών φαινομένων. Όπως εξήγησε, η περιοχή ανήκει σε ζώνη με ιδιαίτερα ευκολοδιάβρωτα πετρώματα, γεγονός που καθιστά πιο πιθανή την εμφάνιση τέτοιων φαινομένων. ν«Το φαινόμενο δεν είναι σπάνιο. Παρουσιάζεται περιοδικά σε ολόκληρη τη γεωλογική ζώνη από το Αιτωλικό έως και την Αμφιλοχία», σημείωσε ο καθηγητής. Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως στη Λέσβο, όπου παρατηρήθηκε αποκόλληση βράχου μετά από έντονες βροχοπτώσεις.

Δεν υπάρχουν ζημιές – Υψηλός ο κίνδυνος μελλοντικών φαινομένων

Παρά το μέγεθος της καθίζησης, δεν προκλήθηκαν ζημιές στις κοντινές κατοικίες, οι οποίες συνεχίζουν να κατοικούνται κανονικά. Ωστόσο, ο κ. Λέκκας προειδοποιεί ότι η πιθανότητα σοβαρότερων καταστροφών στο μέλλον παραμένει υψηλή.

Κάλεσμα σε επαγρύπνηση και πρόληψη

Ο κ. Λέκκας τόνισε ότι ο εντοπισμός και η πρόληψη τέτοιων φαινομένων σε ευρεία κλίμακα είναι εξαιρετικά δύσκολη και απαιτεί σημαντικούς πόρους. Κάλεσε τους κατοίκους να βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση, παρακολουθώντας για σημάδια όπως ρωγμές σε σπίτια, δρόμους και πεζοδρόμια, που μπορεί να αποτελούν πρώιμες ενδείξεις καθίζησης.

Επιπλέον, πρότεινε τη θεσμοθέτηση συστηματικού ελέγχου της στατικότητας των κτιρίων με έκδοση πιστοποιητικού ασφάλειας, προκειμένου να διασφαλίζεται η δομική τους επάρκεια. Τόνισε, ωστόσο, ότι λόγω κόστους οι σχετικοί έλεγχοι θα πρέπει να αναληφθούν από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες.