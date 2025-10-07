Εγγυήσεις ασφαλείας από τον Ντόναλντ Τραμπ και τους μεσολαβητές για το ότι ο πόλεμος στη Γάζα θα τελειώσει μια για πάντα, ζήτησε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια «εκ μέρους του παλαιστινιακού κινήματος»

«Δεν εμπιστευόμαστε τον κατακτητή», δήλωσε στο αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης Al-Qahera News, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι παραβίασε δύο εκεχειρίες κατά τη διάρκεια του πολέμου. «Η ισραηλινή κατοχή ουδέποτε τήρησε τις υποσχέσεις της. Για τον λόγο αυτό θέλουμε πραγματικές εγγυήσεις από τον πρόεδρο Τραμπ και τις εγγυήτριες χώρες».

«Είμαστε έτοιμοι (να εργαστούμε) για μια συμφωνία που θα σημάνει το τέλος του πολέμου, την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα και μια ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων», πρόσθεσε.

Στην Αίγυπτο και ο πρωθυπουργός του Κατάρ

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ Αλ Θάνι θα συμμετάσχει την Τετάρτη στις συνομιλίες στην Αίγυπτο επί του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα δήλωσε καλά ενημερωμένος αξιωματούχος στο Reuters.

«Έπειτα από δύο ημέρες συνομιλιών, ο πρωθυπουργός του Κατάρ μεταβαίνει στην Αίγυπτο για να συναντηθεί με τους άλλους διαμεσολαβητές, εκ των οποίων ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, με στόχο την προώθηση του σχεδίου για συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων», διευκρίνισε ο αξιωματούχος, όπως μετέφερε το ΑΠΕ.

Ο Ιμπραήμ Καλίν

Επίσης, τουρκική αντιπροσωπεία της οποίας ηγείται ο αρχηγός των υπηρεσιών πληροφοριών (MIT) Ιμπραήμ Καλίν θα συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο που έχουν στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο, που επικαλείται πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, ο διευθυντής της MIT είχε διμερείς επαφές με Αμερικανούς, Αιγύπτιους, Καταριανούς αξιωματούχους και με της Χαμάς (Παλαιστινίους σ.σ.) πριν από τις διαπραγματεύσεις.

Ποιες είναι οι θέσεις της Χαμάς για τη Γάζα

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς, Φαούζι Μπαρχούμ ανακοίνωσε πως η οργάνωση ζητά, μόνιμη και ολοκληρωτική κατάπαυση του πυρός, πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από ολόκληρη τη Γάζα, απεριόριστη εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας και βοήθειας έκτακτης ανάγκης και επιστροφή των εκτοπισμένων στα σπίτια τους.

Πρόσθεσε πως χρειάζεται η άμεση έναρξη πλήρους διαδικασίας ανοικοδόμησης, υπό την επίβλεψη ενός παλαιστινιακού εθνικού οργάνου τεχνοκρατών και πως απαιτείται μια δίκαιη συμφωνία ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων.

Ο Μπαρχούμ κατηγόρησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι επιδιώκει να «εμποδίσει και να ματαιώσει» τον τρέχοντα γύρο διαπραγματεύσεων, καθώς «εσκεμμένα ματαίωσε όλους τους προηγούμενους γύρους».

«Παρά τη βίαιη στρατιωτική ισχύ, την απεριόριστη υποστήριξη και την πλήρη αμερικανική συνεργασία στον πόλεμο εξόντωσης στη Γάζα, δεν κατάφεραν και δεν θα καταφέρουν να δημιουργήσουν μια ψευδή εικόνα νίκης», δήλωσε ο Μπαρχούμ.