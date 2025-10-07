Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι «μια ειρηνευτική λύση δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο τις τελευταίες ώρες», αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για τη Λωρίδα της Γάζας που διεξάγονται στην Αίγυπτο. Παράλληλα, απέδωσε τις πρόσφατες επιθέσεις με drones στη Ρωσία, την οποία χαρακτήρισε «εχθρό της πολιτικής μας τάξης».

«Θέλω οι Ευρωπαίοι να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Μια ειρηνευτική λύση δεν ήταν ποτέ πιο κοντά τα τελευταία δύο χρόνια από ό,τι ήταν τις τελευταίες ώρες», σημείωσε ο κ. Μερτς σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο RTL. Επισήμανε ότι προτεραιότητα αποτελεί η απελευθέρωση των ομήρων, ενώ μακροπρόθεσμα χρειάζεται μια λύση δύο κρατών, καθώς «οι Παλαιστίνιοι χρειάζονται μια πατρίδα».

Αναφορές στη Ρωσία και τις επιθέσεις με drones

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τα επανειλημμένα περιστατικά με drones των τελευταίων εβδομάδων, ο καγκελάριος δήλωσε ότι «γνωρίζουμε την απειλή και μπορούμε να την αξιολογήσουμε». Αναφερόμενος στον ρώσο πρόεδρο, υπογράμμισε: «Θέλει να μας τρομάξει. Δεν θα τρομοκρατηθούμε. Θα αμυνθούμε αποτελεσματικά ενάντια σε αυτή την απειλή».

«Ο (Βλαντίμιρ) Πούτιν διεξάγει υβριδικό πόλεμο, έναν πόλεμο παραπληροφόρησης εναντίον μας. Θέλει να καταστρέψει την πολιτική τάξη στην ήπειρό μας. Η Ρωσία είναι εχθρός της πολιτικής μας τάξης, αλλά θα έρθει μια μέρα που θα είναι πρόθυμος να συζητήσει (…) Αυτή τη στιγμή δεν θέλει να διαπραγματευτεί, αλλά να βομβαρδίσει. Βλέπω ότι κάθε προσπάθεια συνομιλιών καταλήγει σε ακόμη πιο σκληρές επιθέσεις στην Ουκρανία», πρόσθεσε ο Μερτς.

Συζήτηση για τη στρατιωτική θητεία

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, ο καγκελάριος ανέφερε ότι «πρέπει σταδιακά να επιστρέψουμε στο σημείο όπου θα στρατολογούμε μεγαλύτερο αριθμό νέων για την Bundeswehr». Τόνισε επίσης ότι δεν θα είχε αντίρρηση να υπηρετήσουν στον στρατό είτε τα παιδιά είτε τα εγγόνια του.