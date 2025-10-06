Ένα βίντεο που δείχνει τον Εμανουέλ Μακρόν να περπατά σκεπτικός κατά μήκος του Σηκουάνα κάνει τον γύρο των γαλλικών μέσων ενημέρωσης, λίγη ώρα μετά την αποδοχή της παραίτησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί από τη θέση του πρωθυπουργού.

Οι εικόνες αυτές προβάλλονται ως χαρακτηριστικές του πολιτικού αδιεξόδου στο οποίο φαίνεται να έχει περιέλθει ο Γάλλος πρόεδρος. Τα ονόματα που παραμένουν διαθέσιμα για τη διαδοχή του Λεκορνί προέρχονται πλέον σχεδόν αποκλειστικά από την αντιπολίτευση ενώ ο κίνδυνος κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας εις βάρος του Μακρόν με σοβαρές πιθανότητες να υπερψηφιστεί–μοιάζει πιο ορατός από ποτέ.

🔴 ALERTE INFO | Macron a été vu MARCHER TOTALEMENT SEUL, alors que sa situation politique est totalement désespérée suite à la démission de LECORNU et l’implosion du socle commun. 🧨 Lapsus symbolique ?pic.twitter.com/YOY9WbjPW7 — SIRÈNES (@SirenesFR) October 6, 2025

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Λεκορνί ακολούθησε πιέσεις τόσο από συμμάχους όσο και από αντιπάλους, οι οποίοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους και απείλησαν με ανατροπή της νέας κυβέρνησης. Ο Γάλλος πρωθυπουργός ανέφερε ότι δεν ήταν πλέον σε θέση να ασκήσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά του.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν από τον πρόεδρο Μακρόν είτε να υποβάλει την παραίτησή του είτε να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές, υποστηρίας ότι η πολιτζοντική κατάσταση απαιτεί άμεσες λύσεις.

Επίσηης ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ήταν ο πέμπτος πρωθυπουργός της Γαλλίας υπό την προεδρία Μακρόν μέσα σε δύο χρόνια και παρέμεινε στη θέση του μόλις 27 ημέρες. Η κυβέρνησή του έμεινε ενεργή μόνο για 14 ώρες, καταγράφοντας έτσι τη συντομότερη διάρκεια κυβέρνησης στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πόλωσης και οικονομικών προκλήσεων για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης.