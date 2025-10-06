Σε σοκ παραμένει η Αλβανία μετά τη δολοφονία του δικαστή Άστριτ Καλάτζα στο Εφετείο των Τιράνων. Ο 30χρονος Έλβις Σκάμπι πυροβόλησε τον Καλάτζα αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η οποία ήταν εις βάρος της οικογένειάς του.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 15:40, κατά τη διάρκεια εκφώνησης της ποινής για υπόθεση ιδιοκτησίας γης στη Σκόδρα. Ο δράστης έβγαλε όπλο και πυροβόλησε τον δικαστή, με τρεις σφαίρες να τον βρίσκουν στο στήθος. Δύο ακόμη άτομα, πατέρας και γιος, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο δράστης συνελήφθη αμέσως, ενώ η αστυνομία κατάσχεσε το όπλο του εγκλήματος.

Η δολοφονία έχει προκαλέσει έντονη αναταραχή στον νομικό κόσμο και την κοινωνία της Αλβανίας. Ο Πρόεδρος Μπαϊράμ Μπεγκάι καταδίκασε την πράξη, χαρακτηρίζοντάς την «αποτρόπαιο χτύπημα κατά του ίδιου του δικαστικού συστήματος». Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος και τόνισε ότι η τραγωδία απαιτεί επανεξέταση του συστήματος ασφαλείας στα δικαστήρια, καθώς και αυστηροποίηση του Ποινικού Κώδικα για την οπλοκατοχή χωρίς άδεια.