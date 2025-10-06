Στην Αλβανία επικρατεί σοκ μετά τη δολοφονία δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα. O Δράστης άνοιξε πυρ μέσα στην αίθουσα του Εφετείου την ώρα που ο δικαστής Άστριτ Καλάτζα εκφωνούσε την ποινή σε έναν κατηγορούμενο.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 15:40 τοπική ώρα (16:40). Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης πυροβόλησε τρεις φορές.

Ο δικαστής μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο και λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Κατά την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης δύο άτομα, ένας πατέρας και ο γιος του, ο ένας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και η ζωή του δεν κινδυνεύει, ενώ ο δεύτερος βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και λαμβάνει ιατρική περίθαλψη.

Τέλος, ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως ο Έλβις Σκένμπι, γνωστός και ως Γκιόν Σκένμπι, περίπου 30 ετών, που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση σχετικά με ένα ζήτημα ιδιοκτησίας. Συνελήφθη αμέσως μετά το περιστατικό χωρίς να προβάλει αντίσταση.

