Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι έχει τερματίσει επτά πολέμους από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, εκφράζοντας παράλληλα απογοήτευση για την κατάσταση στην Ουκρανία. Παρά το γεγονός ότι πίστευε πως η προσωπική του σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν θα του επέτρεπε να επιλύσει γρήγορα τη σύγκρουση, παραδέχθηκε πως η κατάσταση αποδείχθηκε πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι αναμενόταν.

Κατά τη διάρκεια της αναφοράς του στις επιτυχίες του, ο Τραμπ έκανε μια γκάφα αναφερόμενος στη μακροχρόνια σύγκρουση μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν για την περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Συγκεκριμένα, αποκάλεσε λανθασμένα την Αρμενία «Αλβανία» και το Αζερμπαϊτζάν «Αμπερμπαϊτζάν».

Trump, standing next to Starmer: We settled the war between “Aber-baijan” and Albania. pic.twitter.com/5OMP74HKhM — Clash Report (@clashreport) September 18, 2025

Στρατηγική συμφωνία Βρετανίας – ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ υπογράμμισε τη σημασία της τεχνολογικής συνεργασίας που συμφωνήθηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντάς την ως «μια συμφωνία με τη δύναμη να αλλάξει ζωές». Όπως σημείωσε, η επένδυση αυτή «θα μας κάνει πλουσιότερους και πιο ελεύθερους», ενώ ανέδειξε τη σημασία της ως ένδειξη της κοινής αποφασιστικότητας Λονδίνου και Ουάσινγκτον να κερδίσουν «μαζί αυτόν τον αγώνα».

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «μοναδική στο είδος της» τη Συμφωνία Τεχνολογικής Ευημερίας που υπέγραψε με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η συμφωνία αυτή θέτει τα θεμέλια για «την από κοινού ηγεσία της επόμενης τεχνολογικής επανάστασης».

Ο Τραμπ αποκάλυψε πως το ταξίδι του στο Ηνωμένο Βασίλειο συνοδεύτηκε από την κινητοποίηση επενδύσεων ύψους 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 258 δισεκατομμύρια λίρες), οι οποίες καλύπτουν στρατηγικούς τομείς, από την καινοτομία και τις υποδομές, μέχρι την άμυνα και την ενέργεια.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς του κβαντικού υπολογισμού και της πυρηνικής ενέργειας, τους οποίους χαρακτήρισε ως «κρίσιμους για την ασφάλεια και την οικονομική υπεροχή του μέλλοντος».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες τα πηγαίνουν καλύτερα από ποτέ όσον αφορά τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις», τόνισε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η συμφωνία με το Λονδίνο στέλνει σαφές μήνυμα: Ο ατλαντικός άξονας ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου παραμένει ισχυρός, ενωμένος και πρωτοπόρος.»

Επίσης ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία έχει γίνει πιο περίπλοκη απ’ όσο περίμενε κι ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τον έχει απογοητεύσει.

«Με απογοήτευσε. Πραγματικά με έχει απογοητεύσει», ανέφερε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Τέλος από την πλευτά του ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τρόπους για να αυξηθεί η υποστήριξη στην άμυνα της Ουκρανίας και η πίεση στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία.