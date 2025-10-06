Ο Γιάννης Πετράκης αποτελεί πλέον παρελθόν από τον πάγκο του Παναιτωλικού, με την αποχώρηση να γίνεται κοινή συναινέσει τη Δευτέρα (6/10). Η ομάδα του Αγρινίου μετρά φέτος μόλις δύο νίκες σε εννέα παιχνίδια σε Κύπελλο Ελλάδας Betsson και Stoiximan Super League, με τελευταία επιτυχία αυτή κόντρα στον Άρη στις 30 Αυγούστου στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Αναστασίου βρίσκεται πολύ κοντά στο να αναλάβει ξανά την τεχνική ηγεσία του συλλόγου. Ο 52χρονος προπονητής είχε προηγουμένως καθοδηγήσει τον Παναιτωλικό από το καλοκαίρι του 2021 έως το 2023, σε 72 αγώνες με 21 νίκες, 16 ισοπαλίες και 35 ήττες.

Μετά την αποχώρησή του από τον Παναιτωλικό, ο Αναστασίου είχε μια σύντομη θητεία στην Κηφισιά και στη συνέχεια στην Ομόνοια, αναλαμβάνοντας ρόλο προπονητή και στρατηγικού διευθυντή μέχρι το περασμένο καλοκαίρι. Η επιστροφή του αναμένεται να φέρει γνώριμη εμπειρία και σταθερότητα στους «καναρινιούς», με στόχο να αλλάξει άμεσα την πορεία της ομάδας στη φετινή σεζόν.