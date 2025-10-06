Μια νέα, ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη μελέτη υποστηρίζει ότι εξωγήινοι μπορεί να έχουν απαγάγει ανθρώπους και να έχουν εισαγάγει γονίδια στο ανθρώπινο DNA — με συνέπειες που, σύμφωνα με τους συντάκτες της, ενδέχεται να επηρεάζουν εκατομμύρια άτομα.

«Η ανθρωπότητα ενδέχεται να βρίσκεται εν μέσω μιας γενετικής μεταμόρφωσης», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής δρ. Μαξ Ρέμπελ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του DNA Resonance Research Foundation, στη Daily Mail για τη μελέτη, η οποία δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί από ομοτίμους.

Ο Ρέμπελ κατέληξε σε αυτό το εντυπωσιακό συμπέρασμα αναλύοντας DNA τόσο από «συνηθισμένους» ανθρώπους όσο και από άτομα που ισχυρίζονται ότι έχουν απαχθεί από εξωγήινους. Η έρευνα διεξάγεται σε μια περίοδο αυξημένων αναφορών για εμφανίσεις ΑΤΙΑ (UFO), γεγονός που έχει τροφοδοτήσει φόβους για πιθανές «μη φιλικές» επαφές.

Συγκεκριμένα, ο επιστήμονας εξέτασε 581 πλήρεις οικογένειες από το πρόγραμμα 1,000 Genomes, εντοπίζοντας «μεγάλες ακολουθίες» DNA σε 11 οικογένειες που δεν αντιστοιχούσαν στο γενετικό υλικό των γονέων. Αυτές οι γενετικές ανωμαλίες περιλάμβαναν 348 μη γονεϊκές παραλλαγές. Επειδή τα άτομα είχαν γεννηθεί πριν από το 1990, ο Ρέμπελ θεωρεί ότι αποκλείεται η επίδραση σύγχρονων τεχνολογιών επεξεργασίας γονιδίων όπως το CRISPR.

Παράλληλα, ανέλυσε δεδομένα από την πλατφόρμα 23andMe ατόμων που δηλώνουν θύματα εξωγήινης απαγωγής, διαπιστώνοντας —όπως ισχυρίζεται— ενδείξεις μη γονεϊκών γενετικών δεικτών σε ορισμένες οικογένειες.

Αν τα ευρήματα αυτά επαληθευθούν, ο Ρέμπελ υποστηρίζει ότι «θα μπορούσε να είναι δυνατό να εντοπιστούν οι άνθρωποι που φέρουν εξωγήινο DNA, δηλαδή να αναγνωριστούν ουσιαστικά οι υβριδικοί». Με άλλα λόγια, κατά τη θεωρία του, οι εξωγήινοι ίσως ήδη «περπατούν ανάμεσά μας», ενσωματωμένοι στο γονιδίωμά μας — ένα σενάριο που θυμίζει ταινίες επιστημονικής φαντασίας όπως Invasion of the Body Snatchers ή They Live.

Ο ερευνητής προχώρησε ακόμη περισσότερο, υποθέτοντας ότι άτομα με αυτισμό, ΔΕΠΥ ή σύνδρομο Άσπεργκερ, καθώς και άλλα νευροποικιλόμορφα χαρακτηριστικά, ενδέχεται να φέρουν αυτές τις «εξωγήινες εισαγωγές». Υποστήριξε μάλιστα ότι τέτοιες μεταλλάξεις θα μπορούσαν να προσδώσουν «ασυνήθιστες ικανότητες» όπως τηλεπάθεια, παραπέμποντας στη φανταστική ηρωίδα Έλεν Ρίπλεϊ της ταινίας Alien Resurrection.

Ωστόσο, υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα γύρω από τη «ρηξικέλευθη» αυτή μελέτη. Ο Ρέμπελ παραδέχθηκε ότι «δεν υπάρχουν ακόμη οριστικές αποδείξεις», καθώς απαιτούνται καλύτερα σύνολα δεδομένων, τα οποία είναι διαθέσιμα μόνο κατόπιν έγκρισης.

«Αυτό χρειάζεται χρόνο και προσπάθεια», είπε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι οι υπάρχουσες εμπορικές υπηρεσίες γονιδιακής ανάλυσης, όπως το 23andMe, δεν είναι αρκετά ακριβείς για να στηρίξουν τόσο ριζοσπαστικούς ισχυρισμούς. Προτείνει τη χρήση γονιδιωματικής ανάλυσης επόμενης γενιάς (NGS) ή ολικής αλληλούχισης γονιδιώματος (WGS), που μπορούν να εντοπίσουν νέες παραλλαγές με πολύ υψηλότερη ανάλυση.

Ο Ρέμπελ δηλώνει ότι θέλει να εφαρμόσει αυτές τις προηγμένες τεχνικές για να αναλύσει οικογένειες που αυτοπροσδιορίζονται ως θύματα εξωγήινης απαγωγής και να εντοπίσει το «σημείο διείσδυσης» στο DNA. Η θεωρία του εντάσσεται στο πλαίσιο των ακραίων θεωριών περί εξωγήινης υβριδοποίησης, όπως εκείνη των υποτιθέμενων «μούμιων της Νάσκα», οι οποίες έχουν διαψευστεί από την επιστημονική κοινότητα.

Ο συγγραφέας Νάιτζελ Γουάτσον, γνωστός για το βιβλίο Portraits of Alien Encounters Revisited, προειδοποίησε για προσεκτική ερμηνεία των ευρημάτων λόγω του μικρού δείγματος και της δυσκολίας να μελετηθούν άτομα που βασίζονται σε ανέκδοτες μαρτυρίες απαγωγής. «Οι εμπειρίες απαγωγής από εξωγήινους μπορεί να απορρέουν από μια σειρά γήινων παραγόντων», σημείωσε. «Πρέπει να επαληθεύσουμε προσεκτικά αυτές τις μαρτυρίες προτού εξαγάγουμε συμπεράσματα για το DNA.»

Παρά τις επιφυλάξεις, ο Γουάτσον θεωρεί ότι περαιτέρω γενετική έρευνα σε εθελοντές που ισχυρίζονται ότι έχουν απαχθεί από εξωγήινους θα μπορούσε να αποδειχθεί «εξίσου κοσμοϊστορική με την ανάκτηση ενός ιπτάμενου δίσκου».

Στο μεταξύ, ο Ρέμπελ υποστηρίζει ότι μια πιθανή «εξωγήινη υβριδοποίηση» θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις για το μέλλον της ανθρωπότητας. «Πρέπει να εξετάσουμε πόση εξωγήινη υβριδοποίηση είναι υγιής για τον πλανήτη — και σε ποιες εξωγήινες φυλές θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα», κατέληξε.