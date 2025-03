Το ερώτημα «υπάρχουν ή όχι εξωγήινοι;» είναι τόσο παλιό (και αναπάντητο) όσο και το «η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα;».

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτό τον πλανήτη – ή και σε άλλους, όχι απλά αναρωτιούνται, αλλά είναι πεπεισμένοι για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής.

Παρένθεση: Μεταξύ μας, το να θεωρούμε ότι σε ΟΛΟ το σύμπαν είμαστε μόνοι μας, μοιάζει κάπως εγωιστικό και παράλογο, αλλά μην το αναλύσουμε άλλο. Κλείνει η παρένθεση.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι απτές αποδείξεις δεν υπάρχουν για την ύπαρξη UFO, συνωμοσίας, μυστικών προγραμμάτων και της Area 51, στις ΗΠΑ έχει «γεννηθήκε» μια περίεργη γιορτή: η Εθνική Ημέρα Απαγωγής από Εξωγήινους.

Πρωτοεμφανίστηκε κάπου στις αρχές των zeros, έγινε πιο pop μετά το φεστιβάλ Alien Abduction Day στο Τορόντο το 2008 και πλέον κάθε 20 Μαρτίου, οι πιστοί το γιορτάζουν με την ψυχή τους. Πώς, θα αναρωτηθείς. Οι δύο δημοφιλέστεροι τρόποι είναι 1. να μαζεύεται η παρέα και να λέει ιστορίες με διάσημες απαγωγές από εξωγήινους και 2. με ένα ταξίδι στο Νέο Μεξικό – έτσι λένε τα sites στις ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο των φετινών εορτασμών, εμφανίστηκε και ο χάρτης με τις top10 περιοχές των ΗΠΑ για να σας απαγάγουν εξωγήινοι. Για να μην πάει το μυαλό σας στο κακό, η λίστα δεν βασίζεται σε πραγματικές (sic) απαγωγές από τον Ε.Τ. και τους φίλους του, αλλά στις καταγγελίες που έχουν γίνει για θέαση UFO.

These 10 US states are ‘hotspots’ for alien abduction — and the odds of it happening are higher than you think https://t.co/9feqap7VkB pic.twitter.com/IzWWllCG0G

— New York Post (@nypost) March 20, 2025