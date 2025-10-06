Σε αναθεώρηση του πλαισίου παροχών προς δικαιούχους ασύλου προχωρά ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, με σημαντικές περικοπές δαπανών και ανακατεύθυνση κονδυλίων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης αντί επιδομάτων.Τ

Το πρώτο βήμα πραγματοποιήθηκε σήμερα και αναμένεται να αποφέρει περιστολή δαπανών για σίτιση και υποστήριξη των δομών φιλοξενίας ύψους άνω των 288 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα διετίας. Στη συνέχεια προβλέπεται η κατάργηση του προγράμματος HELIOS, ώστε τα κονδύλια για επιδόματα στέγασης να μεταφερθούν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και ελληνομάθειας δικαιούχων ασύλου. Το τρίτο βήμα περιλαμβάνει μείωση κατά 50% της οικονομικής βοήθειας, η οποία σήμερα ανέρχεται στα 75 ευρώ μηνιαίως.

Το πρωί της Δευτέρας, ο κ. Πλεύρης ανέθεσε στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας τη διενέργεια όλων των διαγωνισμών που αφορούν τη σίτιση, τη λειτουργία και διαχείριση των δομών φιλοξενίας, όπως η καθαριότητα, η φύλαξη και η τεχνική υποστήριξη.

Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργού και του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου του Υπερταμείου Παναγιώτη Σταμπουλίδη και προβλέπει νέο πλαίσιο ενίσχυσης της διαφάνειας και του εξορθολογισμού των δαπανών, με στόχο την αυστηρότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή των δημόσιων πόρων που διατίθενται για το μεταναστευτικό.

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, οι συνολικές δεσμεύσεις των ποσών μειώνονται κατά 30%, από 400 εκατομμύρια ευρώ σε 288 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εκτιμάται επιπλέον εξοικονόμηση μέσω των διαγωνισμών. Η περιστολή δαπανών θα επιτευχθεί με την αναμόρφωση των παροχών και τον εξορθολογισμό των δαπανών.

Στο πλαίσιο της συνολικής αναδιάρθρωσης του συστήματος παροχών, καταργείται το πρόγραμμα HELIOS και τα κονδύλια για επιδόματα ενοικίου μεταφέρονται σε δράσεις κατάρτισης και ελληνομάθειας. Όπως αναφέρει ο κ. Πλεύρης, τα διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας που μισθώνονται μέσω του προγράμματος HELIOS υπέρ των δικαιούχων ασύλου, θα διατεθούν ξανά για χρήση από τους κατοίκους της πόλης. Όσοι δικαιούχοι επιλέξουν να παραμείνουν στην Ελλάδα, θα έχουν τη δυνατότητα ένταξης μέσω εργασίας και όχι επιδοτήσεων.

Η οικονομική βοήθεια προς τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας θα μειωθεί έως και κατά 50%, καλύπτοντας μόνο τις απολύτως βασικές ανάγκες, όπως προβλέπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Οι αλλαγές αφορούν την εξέλιξη των προγραμμάτων στο εξής και περιλαμβάνουν επίσης τη μεταφορά αυτόνομων δομών εκτός του κέντρου της πρωτεύουσας.

Πλεύρης: Όποιος παίρνει άσυλο δεν θα ζει με επιδόματα. Θα του δίνεται η δυνατότητα να εργαστεί

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, δήλωσε: «Σήμερα υπογράψαμε τις προγραμματικές συμβάσεις με το Υπερταμείο προκειμένου οι διαγωνισμοί του Υπουργείου Μετανάστευσης αναφορικώς με τη σίτιση και όλες τις παροχές οι οποίες δίνονται στις δομές. Φύλαξη, καθαριότητα, επισκευές, να γίνουν με κεντρικό διαγωνισμό. Η δέσμευση των ποσών των οποίων κάναμε ήταν κατά 30% μικρότερη από τα ποσά του προηγούμενου διαγωνισμού και ο στόχος μας είναι μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία αλλά και τις αλλαγές του μείγματος των παροχών, να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση” και πρόσθεσε:

“Η συγκεκριμένη στρατηγική ουσιαστικά υπηρετεί και το δόγμα το οποίο αναπτύσσεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Αφενός να υπάρχει περαιτέρω διαφάνεια στις διαγωνιστικές διαδικασίες αλλά παράλληλα να υπάρχει και περιορισμός μιας επιδοματικής πολιτικής. Γι’ αυτό τον λόγο πέρα από αυτές τις συμβάσεις, αντίστοιχα όλα τα προγράμματα τα οποία αφορούν στη στέγαση δικαιούχων ασύλου τροποποιούνται. Το Υπουργείο Μετανάστευσης δεν θα χρηματοδοτεί ενοίκιο για τη στέγασή τους. Αντιθέτως, όλα αυτά τα ποσά θα στρέφονται προκειμένου να μπορέσει να γίνει εκμάθηση ελληνικής γλώσσας στους δικαιούχους Ασύλου και να μπορούν αντίστοιχα να εργάζονται. Είναι το δόγμα για το οποίο λέμε ότι όποιος παίρνει άσυλο στη χώρα, πλέον δεν θα ζει με επιδόματα σε βάρος των Ευρωπαίων και των Ελλήνων φορολογουμένων. Θα του δίνεται η δυνατότητα να εργαστεί και επομένως θα απελευθερωθούν σπίτια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας.

Όλα τα ποσά θα στραφούν εκεί όπου ο δικαιούχος θα λάβει τις γνώσεις για να μπορεί να εργαστεί. Παράλληλα θα μειωθεί έως και 50% το οικονομικό βοήθημα το οποίο δίνεται. Όλες αυτές οι αλλαγές είναι στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που έχει η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα όμως κομβικό σημείο το οποίο λέει ότι εάν πάρεις άσυλο και θες να μείνεις στην Ελλάδα τότε θα εργάζεσαι αλλιώς δεν θα μπορείς να μείνεις και να παίρνεις επιδόματα».

«Η Ελλάδα περνά σε μια νέα, ξεκάθαρη μεταναστευτική πολιτική»

Από την πλευρά της, η Υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη, δήλωσε: «Η Ελλάδα περνά σε μια νέα, ξεκάθαρη μεταναστευτική πολιτική. Τελειώνει οριστικά η λογική των επιδομάτων και της παθητικής παραμονής. Από εδώ και στο εξής, η στήριξη συνδέεται με την εργασία, την εκπαίδευση και την πραγματική ένταξη. Όποιος βρίσκεται παράνομα στη χώρα θα επιστρέφει ή θα κρατείται, σύμφωνα με τη νομιμότητα και τις ευρωπαϊκές μας δεσμεύσεις. Όποιος έχει λάβει άσυλο θα ζει από την εργασία του· όχι από παροχές. Προστατεύουμε τον Έλληνα φορολογούμενο, διασφαλίζουμε τη διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων και εφαρμόζουμε σταθερά μια πολιτική ευθύνης και δικαιοσύνης. Η Ελλάδα δεν θα αποτελέσει τόπο εύκολης εγκατάστασης, αλλά χώρα ευκαιριών για όσους σέβονται τους νόμους της».

«Εμπρακτη αναγνώριση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Υπερταμείου»

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου Παναγιώτης Σταμπουλίδης, δήλωσε: «Η σημερινή συμφωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Υπερταμείου στην ωρίμανση και υλοποίηση σύνθετων διαγωνισμών. Παράλληλα, σηματοδοτεί την έναρξη μιας ακόμα συνεργασίας με την Πολιτεία για την προώθηση παρεμβάσεων που ενισχύουν την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων. Με συνέπεια, διαφάνεια και αξιοπιστία, το Υπερταμείο συνεχίζει να λειτουργεί ως επιταχυντής στρατηγικών έργων, προς όφελος των πολιτών»