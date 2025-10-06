Η νέα σειρά του MEGA κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00

Η Ελβίρα (Ελίζα Σκολίδη), ονειροπόλα κληρονόμος ενός παλιού ξενοδοχείου, προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό το όραμα του μακαρίτη πατέρα της για έναν διαφορετικό, βιωματικό τουρισμό, σε πείσμα χρεών, οικογενειακών πιέσεων και… καλοστημένων παγίδων.

Αντίπαλος στα σχέδιά της, ο τοπικός μεγιστάνας του τουρισμού, Παντελής Δρόσος (Γιώργος Σουξές), που θέλει να βάλει χέρι στο φιλέτο της περιοχής. Όταν ο γοητευτικός επενδυτής Χάρι (Μιχάλης Λεβεντογιάννης) εμφανίζεται ως από μηχανής θεός, η Ελβίρα βλέπει μια ευκαιρία να σώσει το ξενοδοχείο – αλλά και να χαθεί στη μυστηριώδη προσωπικότητά του. Ανάμεσα σε αναποδιές και τρικλοποδιές, η Ελβίρα παλεύει να διακρίνει πού τελειώνει το όνειρο του πατέρα της και πού ξεκινά το δικό της.

Η νέα κωμική σειρά φέρει την υπογραφή του Μιχάλη Χαραλαμπίδη στην σκηνοθεσία και των Πένυ Φυλακτάκη και Βαγγέλη Νάση στο σενάριο.