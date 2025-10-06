Ο Μελ Γκίμπσον επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, αυτή τη φορά στο πλευρό της μεξικανής ηθοποιού Ρενάτα Νότνι και του Εσάι Μοράλες, στο νέο θρίλερ του Περ Πριντς με τίτλο «Coyote». Ο βραβευμένος με Όσκαρ σταρ αναλαμβάνει έναν από τους κεντρικούς ρόλους της ταινίας, η οποία υπόσχεται ένταση και δυνατά συναισθήματα.

Η υπόθεση επικεντρώνεται στον Hernán Barroca (Μοράλες), έναν πρώην λαθρέμπορο που αναγκάζεται να επιστρέψει στον επικίνδυνο κόσμο που νόμιζε πως είχε αφήσει πίσω. Όταν αποφασίζει να βοηθήσει τη Julia (Νότνι) και τη μικρή κόρη της, Maribel, να περάσουν τα σύνορα, ξεκινά ένα απελπισμένο ταξίδι γεμάτο κινδύνους και συγκρούσεις.

«Όταν ο Hernán βοηθά τη Julia και τη μικρή κόρη της, Maribel, να διασχίσουν τα επικίνδυνα σύνορα, το απελπισμένο τους ταξίδι προκαλεί την οργή ενός αδίστακτου κυκλώματος διακίνησης. Καθώς το παρελθόν συγκρούεται με το παρόν — με τον Αμερικανό συνοριοφύλακα Bradley να μπαίνει στην καταδίωξη — ο Hernán πρέπει να βασιστεί στην ευστροφία και την αντοχή του για να επιβιώσει και να βρει τη λύτρωση».

Οι δηλώσεις του σκηνοθέτη

Ο σκηνοθέτης Περ Πριντς μίλησε με ενθουσιασμό για τη συνεργασία του με τον Γκίμπσον: «Δουλεύοντας με τον Μελ, αναγνώρισα αμέσως το πάθος του για τον κινηματογράφο. Φέρνει μια ασύγκριτη ένταση, πάντα επιδιώκοντας την αυθεντικότητα και την αλήθεια σε κάθε σκηνή».

Συμπλήρωσε ακόμη: «Νοιάζεται βαθιά για τη δύναμη της αφήγησης, αλλά αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο είναι ο τρόπος που ανυψώνει τους γύρω του. Η διορατικότητα, η γενναιοδωρία, η καλοσύνη και η αφοσίωσή του, εμπνέουν όλη την ομάδα να δώσει τον καλύτερό της εαυτό».

Οι ρόλοι και το καστ

Ο Γκίμπσον θα υποδυθεί τον Jack Bradley, έναν σκληραγωγημένο λοχία του αμερικανικού στρατού και πατέρα της πράκτορα των συνόρων, Liz Bradley. Η Ρενάτα Νότνι θα ενσαρκώσει τη Julia, μια μητέρα που αγωνίζεται να οδηγήσει την κόρη της στην ασφάλεια, διασχίζοντας τα σύνορα ΗΠΑ – Μεξικού.

Σύμφωνα με το Deadline, το σενάριο του Coyote υπογράφουν ο Περ Πριντς και ο ‘Ανταμ Τζ. Γκολντστάιν. Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε πως η επιλογή της Νότνι για τον ρόλο της Julia ήταν μονόδρομος: «Από τη στιγμή που τη γνωρίσαμε, ήταν αδιαμφισβήτητο — ήταν προορισμένη να παίξει την Julia. Και όταν άρχισαν τα γυρίσματα της πρώτης της σκηνής, έγινε σαφές ότι μόνο εκείνη μπορούσε να ενσαρκώσει αυτόν τον χαρακτήρα με τόση δύναμη και χάρη».

Τα επόμενα σχέδια του Μελ Γκίμπσον

Μετά το Coyote, ο Γκίμπσον αναμένεται να επιστρέψει στη σκηνοθεσία και την παραγωγή με την πολυαναμενόμενη ταινία σε δύο μέρη «Resurrection of The Christ», τη συνέχεια της εμβληματικής δημιουργίας του 2004 «The Passion of the Christ».