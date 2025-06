Στο πιο ιερό σημείο της Ορθοδοξίας επέστρεψε ο παγκοσμίου φήμης ηθοποιός και σκηνοθέτης Μελ Γκίμπσον, ο οποίος φιλοξενείται στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου του Αγίου Όρους. O χολιγουντιανός σταρ σκοπεύει να παραμείνει για αρκετές ημέρες, ακολουθώντας το μοναστικό πρόγραμμα και συμμετέχοντας στις καθημερινές ακολουθίες.

Ο ίδιος, βαθιά συγκινημένος, φέρεται να δήλωσε στους μοναχούς: «Δεν έχω νιώσει ποτέ τόσο ισχυρή σύνδεση με τον Θεό πουθενά αλλού όσο εδώ», αποκαλύπτοντας την πνευματική επίδραση που έχει πάνω του ο Άθως.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γκίμπσον θα διαμείνει στην Ιστορική Μονή Χιλανδαρίου, γνωστή και ως Σερβικό Μοναστήρι, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πνευματικά κέντρα του Ορθόδοξου Χριστιανισμού.

Mel Gibson arrived today at the Holy Monastery Hilandar, where he will stay for the next few days.

«I have never felt such a strong connection with God anywhere as here» said the Hollywood actor. pic.twitter.com/KjDP3raFsP

— Orthodox Ethos (@OrthodoxEthos) June 27, 2025