Για 22η συνεχόμενη μέρα παραμένει στο Σύνταγμα, μπροστά από τη Βουλή, ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών. Συνεχίζοντας την απεργία πείνας, ζητά να μάθει την πραγματική αιτία θανάτου του παιδιού του και δηλώνει αποφασισμένος να μην υποχωρήσει.

Στο πλευρό του οι πολίτες

Την ίδια στιγμή, πολίτες όλων των ηλικιών τον επισκέπτονται καθημερινά για να του εκφράσουν τη συμπαράστασή τους. Του λένε ότι είναι στο πλευρό του και ότι το αίτημά του για έρευνα γύρω από τις συνθήκες που συνέβη το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη είναι δίκαιο.

Παράλληλα, η δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε να δοθεί άμεσα εντολή για εκταφή της σορού του γιου του Ρούτσι, Ντένις.