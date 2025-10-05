Ο Πάνος Ρούτσι, εμφανώς εξαντλημένος και με την υγεία του να επιδεινώνεται, βρίσκεται στην 21η ημέρα απεργίας πείνας. Στόχος του είναι να αποκαλυφθεί η αλήθεια γύρω από τον θάνατο του παιδιού του, το οποίο έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

«Κάνουμε έναν αγώνα»

«Επειδή ο κ. Γεωργιάδης έχει κάνει μία απόπειρα να θολώσει τα νερά και την αξιοπιστία του κ. Ρούτσι, την τελευταία φορά που τον είδαμε, την Παρασκευή το πρωί, τρεις γιατροί από την ομάδα που εθελοντικά τον παρακολουθούμε, ο κ. Ρούτσι είχε ορθοστατική υπόταση. Είναι το πρώτο σημείο το οποίο δείχνει ότι ο οργανισμός αρχίζει να καταρρέει. Κάνουμε έναν αγώνα να πίνει αρκετό νερό, να παίρνει λίγο αλάτι έτσι ώστε να μην το πάθει αυτό», αναφέρει στο MEGA η Όλγα Κοσμοπούλου, διευθύντρια της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, η οποία επιβλέπει την κατάσταση του κ. Ρούτσι.

«Μετά την Παρασκευή οι πληροφορίες μου είναι ότι έφτιαξε κάπως η πίεσή του, σήμερα το πρωί όμως πληροφορήθηκα ότι και πάλι αρχίζει να κάνει ταχυκαρδίες. Έχει χάσει συνολικά 10 κιλά σωματικού βάρους, δεν θα συνεχίσει αυτήν την στιγμή να χάνει ραγδαία σωματικό βάρος, αυτήν την στιγμή χρησιμοποιεί ενέργεια από τους μύες και το μυοκάρδιο».

Η γιατρός σημειώνει ακόμη:

«Όπως κάθε ασθενή που έρχεται σε εμάς, τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό και σεβόμαστε την επιθυμία του και τις επιλογές του. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε. Επειδή λέγονται πολλά και αυτά που λέγονται είναι οριακά κακοήθη, φυσικά και δεν συμφωνούμε ένας άνθρωπος να αργοπεθαίνει στην πλατεία Συντάγματος».

Αναφερόμενη στα σχόλια των τελευταίων ημερών σχετικά με το έργο των γιατρών, προσθέτει:

«Είναι ουσιώδες στην φροντίδα ενός ασθενούς και οποιουδήποτε, κυρίως όμως αυτού που κάνει απεργία πείνας, να έχει κανείς τη συνολική του εικόνα, να τον παρακολουθεί. Επελέγη το νοσοκομείο αυτό γιατί έχει έρθει τρεις φορές ως τώρα, χρησιμοποιούμε την ίδια ζυγαριά, χρησιμοποιούμε το ίδιο πιεσόμετρο, κάνουμε εξετάσεις στο ίδιο εργαστήριο».

«Δεν μπορώ να κάνω τίποτα με τη βία. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να του επαναλαμβάνω ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι κινδυνεύει, να του επαναλαμβάνω ότι θέλω να σταματήσει, να του επαναλαμβάνω από εδώ και πέρα είναι σαφές ότι θα ήταν καλύτερα και πιο ασφαλές για τον ίδιο να νοσηλεύεται.

Όμως ο κ. Ρούτσι έχει αυτόνομη προσωπικότητα και είναι ελεύθερος ο ίδιος να αποφασίσει», τονίζει, προσθέτοντας: «Είναι απόλυτο δικαίωμα των ανθρώπων να μαθαίνουν από τι ‘χάθηκαν’ οι δικοί τους άνθρωποι».

Τέλος, η κ. Κοσμοπούλου υπογραμμίζει:

«Πάντα κάνω ιατρική και πάντα κάνω πολιτική. Εγώ έχω σαν αρχές της πολιτικής μου δράσης την αλληλεγγύη και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων. (…) Αυτό το οποίο κάνει ο κ. Γεωργιάδης αυτές τις ημέρες είναι διπλής σημασίας. Αφενός να σπιλώσει τον κ. Ρούτσι, σπιλώνοντας εμένα.

Ο κ. Ρούτσι δεν ήξερε ούτε ξέρει ποιες είναι οι δικές μου πολιτικές πεποιθήσεις. Εγώ δεν ξέρω ποιες είναι οι πολιτικές, θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις του κ. Ρούτσι, ξέρω ότι έχει ένα δίκαιο αίτημα και προσπαθώ να μην καταρρεύσει, να μην πεθάνει».