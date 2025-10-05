Αποφασισμένος να συνεχίσει μέχρι τέλους τον αγώνα του για να δικαιωθεί το αίτημά του δηλώνει ο Πάνος Ρούτσι.

Ο πατέρας του 22χρονου Ντένις, που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, βρίσκεται για 21η ημέρα στο Σύνταγμα, κάνοντας απεργία πείνας.

Με την κατάσταση της υγείας του πλέον εμφανώς επιβαρυμένη, παρακολουθείται από ειδικούς, την στιγμή που πλήθος κόσμου σπεύδει στο σημείο προκειμένου να δηλώσει τη συμπαράστασή του στον πατέρα.

Σημειώνεται πως σήμερα υπάρχουν δύο καλέσματα συμπαράστασης, ένα στις 17:30 και ένα στις 20:30.