Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Κολοκυνθούς από το ύψος της οδού Αχιλλέως, στην Ομόνοια λόγω εργασιών που πραγματοποιεί η ΕΥΔΑΠ.
Πέτρου Ράλλη: Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε 44χρονο με πατίνι
Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και σκότωσε έναν 44χρονο που κινούνταν με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη.
Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ο δράστης ενδέχεται να είναι ανήλικος – «Περίεργη υπόθεση» λέει η Δημογλίδου
Για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα μίλησε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «σοβαρή και περίεργη». Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, η κ. Δημογλίδου ανέφερε πως, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής μαρτυρίες, ο δράστης είναι τουλάχιστον ένας και ενδέχεται να είναι ανήλικος. Παράλληλα, σημείωσε πως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι […]
Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και προκάλεσε τροχαίο με τραυματισμό
Στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, 40χρονος τραυματίστηκε σε τροχαίο και συνελήφθη, καθώς φέρεται να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στον Εύοσμο
Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε διαμέρισμα 2ου ορόφου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.
Ανείπωτη τραγωδία στον Έβρο: Νεκρό βρέφος μόλις 11 μηνών
Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (5/10) στον Έβρο, όταν ένα βρέφος μόλις 11 μηνών μεταφέρθηκε νεκρό με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Διδυμότειχου. Το βρέφος είχε προηγουμένως διακομιστεί σε κρίσιμη κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, η κατάστασή του […]