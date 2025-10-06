Ελλάδα

Για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα μίλησε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «σοβαρή και περίεργη». Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, η κ. Δημογλίδου ανέφερε πως, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής μαρτυρίες, ο δράστης είναι τουλάχιστον ένας και ενδέχεται να είναι ανήλικος. Παράλληλα, σημείωσε πως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι […]