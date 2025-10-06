Τρία άτομα συνελήφθησαν στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, μετά από επίθεση σε 46χρονο άνδρα, η οποία σημειώθηκε έπειτα από μεταξύ τους διαπληκτισμό για άγνωστη αιτία.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Έφερε τραύματα στο πρόσωπο και στο αριστερό χέρι, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία.

Οι δράστες εντοπίστηκαν ύστερα από εκτεταμένες αναζητήσεις των αρχών. Κατά τη σύλληψή τους, φέρονται να προέβαλαν αντίσταση, ενώ ένας από αυτούς απείλησε τους αστυνομικούς.

Οι συλληφθέντες, δύο 43χρονοι και ένας 53χρονος, υπήκοοι Καζακστάν και Ρωσίας, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και απειλή, κατά περίπτωση.