Δύο νεαρές γυναίκες επικοινώνησαν με την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» καταγγέλλοντας περιστατικά παρενόχλησης και επιδειξιομανίας, που προκαλούν φόβο και οργή στη Θεσσαλονίκη. Ο άντρας που φαίνεται σε βίντεο έχει γίνει ο «φόβος και τρόμος» των γυναικών σε περιοχή κοντά στο Μέγαρο Μουσικής, ακόμα και μπροστά σε σχολείο.

Ήταν λίγο μετά τις 9:00 το πρωί της Τρίτης, όταν ο επιδειξίας πλησίασε τη 32χρονη γυναίκα, την ώρα που έβγαζε βόλτα τα σκυλιά της. «Με κοιτούσε επίμονα, και κάποια στιγμή κατέβασε το φερμουάρ του. Κατάλαβα τι έκανε… Ήμουν σοκαρισμένη», είπε η γυναίκα στις Εξελίξεις Τώρα.

Παρά το γεγονός ότι τον βιντεοσκόπησε, ο άντρας δεν έδειξε καμία ενόχληση. «Με κοιτούσε κανονικά, σαν να μη συνέβαινε τίποτα. Κι όλα αυτά μπροστά σε σχολείο – εκείνη την ώρα υπήρχαν παιδιά στην αυλή», πρόσθεσε.

Δεν είναι το μόνο περιστατικό. Μία ακόμη γυναίκα κατήγγειλε ότι άγνωστος άνδρας, περίπου 50-60 ετών, γδύθηκε και αυνανιζόταν στο απέναντι πεζοδρόμιο στο κέντρο της πόλης.

Άλλη καταγγέλλουσα περιγράφει πως ο επιδειξίας όχι μόνο προχώρησε σε ασελγείς πράξεις, αλλά την απείλησε όταν του φώναξε: «Μου είπε “αν πας στην αστυνομία, θα σε βιάζω μέχρι εκεί”», δήλωσε σοκαρισμένη.

Οι γυναίκες καταγγέλλουν ότι δεν υπάρχει σαφές πρωτόκολλο αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών. «Δεν ξέρεις πού να απευθυνθείς, πώς να προστατευτείς», λένε. Οι Αρχές καλούνται να εντοπίσουν τον δράστη και να θέσουν τέλος στην ανεξέλεγκτη δράση επιδειξιών που σκορπούν τον τρόμο ακόμα και δίπλα σε σχολεία.