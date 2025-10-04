Μία 27χρονη μητέρα στη Θεσσαλονίκη καταγγέλλει τον 28χρονο σύντροφό της ότι τη χτύπησε βίαια, χρησιμοποιώντας συρτάρι από κομοδίνο, αλλά και ανεμιστήρα. «Με ξυλοκόπησε και με έβρισε ενώ δίπλα κοιμόταν το παιδί μου» κατήγγειλε η 27χρονη μιλώντας στο mega, αποδίδοντας την πράξη του σε αρρωστημένη ζήλια.

Σύμφωνα με την ίδια, όλα ξεκίνησαν όταν ο σύντροφός της κατάλαβε ότι είχε συναντηθεί με τον πατέρα του παιδιού της. «Όταν εγώ το παραδέχτηκα ότι έχω συναντηθεί με τον πρώην σύζυγό μου εκείνος έγινε έξαλλος…», περιέγραψε.

Οι γείτονες, όπως προκύπτει από την καταγγελία της 27χρονης, άκουσαν τις φωνές και κάλεσαν την αστυνομία. Η μητέρα της κατήγγειλε επίσης ότι ειδοποιήθηκε από ένοικο της πολυκατοικίας για το περιστατικό.

Η γυναίκα ανέφερε πως ο 28χρονος «έβγαλε από τη συρταριέρα το πρώτο συρτάρι… και με χτύπησε με αυτή στο δεξί μέρος του σώματός μου», ενώ στη συνέχεια τη χτύπησε και με ανεμιστήρα, που μάλιστα διαλύθηκε από τη δύναμη του χτυπήματος. «Δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει, την βρήκα κουλουριασμένη στον καναπέ…», δήλωσε η μητέρα της 27χρονης.

Οι ισχυρισμοί του 28χρονου

Ο κατηγορούμενος αρνείται τα πάντα και υποστηρίζει ότι η 27χρονη ήταν εκείνη που τον έβρισε και τον χτύπησε. «Εγώ έχασα την ψυχραιμία μου και, επειδή φώναζα, εκείνη άρχισε να με βρίζει…», φέρεται να είπε.

Η δίκη έχει προγραμματιστεί για τις 17 Νοεμβρίου. Η δικηγόρος της 27χρονης ανέφερε: «Τσαντίστηκε (ο 28χρονος) γιατί το κορίτσι κοιμόταν στο σπίτι του…».