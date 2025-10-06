Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της 28χρονης εγκύου στην Άρτα, καθώς ολοκληρώθηκε η νεκροτομή, με την οικογένεια της να καταγγέλλει, ότι δολοφονήθηκε στο νοσοκομείο της Άρτας, που άφησε την τελευταία της πνοή.

Η γυναίκα είχε κηδευτεί αμέσως μετά τον θάνατο της, με αποτέλεσμα να διαταχθεί η εκταφή της, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία, ώστε να διαπιστωθούν επίσημα τα αίτια θανάτου. Η εκταφή έγινε χθες Κυριακή (4/10) και σήμερα ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, ενώ έγινε και λήψη δειγμάτων για τοξικολογικές, ώστε να διαπιστωθεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε αναφυλακτικό σοκ από τη χορήγηση αντιβίωσης. Επίσης, εξετάζεται αν η έγκαιρη χορήγηση αδρεναλίνης θα έσωσε τη ζωή της, καθώς φέρεται οι γιατροί να καθυστέρησαν σημαντικά.

Η αδερφή της 28χρονης μιλώντας στον ΑΝΤ1 υποστήριξε, ότι «προκλήθηκε αναφυλακτικό σοκ, δεν έγινε έγκαιρη χορήγηση της αδρεναλίνης. Χορηγήθηκε κάποιο άλλο φάρμακο, το οποίο ουσιαστικά δεν βοήθησε πουθενά. Η αδελφή μου έχει δολοφονηθεί. Από αμέλεια μεν, αλλά έχει δολοφονηθεί». Επίσης, ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας που ήταν έγκυος περίπου στο δεύτερο μήνα και πριν λίγο καιρό είχε αποβάλει, είπε: «Αδρεναλίνη ψάχνανε, γιατί ήμουν έξω από το δωμάτιο εκείνη τη στιγμή και ψάχνανε αδρεναλίνη. Δεν ξέρω αν είχαν και μέσα, ψάχνανε αδρεναλίνη πάντως έξω».

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 28χρονη άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο της Άρτας που εισήχθη έχοντας έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα. Μετά από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της. Κατά τη χορήγηση του φαρμάκου, που όρισε ο θεράπων ιατρός της, ο οποίος βρισκόταν στο σπίτι του, επειδή είχε μεικτή εφημερία, προκλήθηκε αλλεργική αντίδραση και η 28χρονη μεταφέρθηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λόγω της σοβαρότητας του αναφυλακτικού σοκ. Παρά τις προσπάθειες όμως των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, δεν κατέστη δυνατόν και η 28χρονη «κατέληξε».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η διοιήκηση του οποίου διέταξε την διενέργεια ΕΔΕ, το θύμα υπέστη αναφυλακτικό σοκ, το οποίο απαιτεί άμεση παρέμβαση, με μοναδική θεραπεία την αδρεναλίνη. Σύμφωνα με έγγραφα που έρχονται στο φως, η άτυχη έγκυος δεν έλαβε ανδρεναλίνη την κρίσιμη για την ζωή της στιγμή, αλλά κορτιζόνη.