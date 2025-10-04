Αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές και η ανάγκη για σαφές θεσμικό πλαίσιο βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεων του επεμβατικού καρδιολόγου και υπεύθυνου εκπαίδευσης ΚΑΡΠΑ της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ), Γιώργου Λάτσιου. Όπως τόνισε, πρέπει να καθοριστεί ποιος τοποθετεί, συντηρεί και ελέγχει τους απινιδωτές, καθώς και η ανανέωση των εξαρτημάτων τους.

Ο κ. Λάτσιος υπενθύμισε ότι ο σχετικός νόμος για την τοποθέτηση απινιδωτών σε πολυσύχναστα σημεία παραμένει ουσιαστικά ανεφάρμοστος. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ΕΚΕ προωθεί μέσω ειδικής εφαρμογής την καταγραφή όλων των απινιδωτών στη χώρα, ώστε να υπάρξει κεντρική βάση δεδομένων και να ενισχυθεί η χρήση τους.

Η σημασία της έγκαιρης ΚΑΡΠΑ

Σύμφωνα με τον κ. Λάτσιο, περίπου χίλια άτομα χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στην Ελλάδα από καρδιακή ανακοπή, παρότι θα μπορούσαν να σωθούν με την εφαρμογή ΚΑΡΠΑ και απινίδωσης. «Mε την καρδιακή ανακοπή στα 4 λεπτά χωρίς ΚΑΡΠΑ αρχίζουν οι μόνιμες εγκεφαλικές βλάβες και στα δέκα λεπτά ο εγκεφαλικός θάνατος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η έγκαιρη έναρξη της ΚΑΡΠΑ, μέσα στα πρώτα ένα με δύο λεπτά, αυξάνει την πιθανότητα επιβίωσης πάνω από 60%. Ο καρδιολόγος τόνισε ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Δανία, η Σουηδία, η Αγγλία και η Γαλλία, η πιστοποίηση σε ΚΑΡΠΑ αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης. Στην Ελλάδα, η ΕΚΕ βρίσκεται σε συζητήσεις με το υπουργείο Μεταφορών για την υιοθέτηση αντίστοιχης ρύθμισης.

Υποχρεωτική πιστοποίηση για επαγγελματίες υγείας και προπονητές

Κάθε 45 δευτερόλεπτα σημειώνεται μια καρδιακή ανακοπή στην Ευρώπη, ενώ στο Λεκανοπέδιο καταγράφονται καθημερινά 10 έως 20 περιστατικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Λάτσιος. Οι μισές από αυτές συμβαίνουν παρουσία μαρτύρων, γεγονός που καθιστά την εκπαίδευση του κοινού ακόμη πιο κρίσιμη.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι προπονητές αθλημάτων δεν μπορούν πλέον να λάβουν άδεια χωρίς πιστοποίηση ΚΑΡΠΑ, βάσει πρόσφατης νομοθεσίας, κάτι που ζητούσαν εδώ και χρόνια διεθνείς οργανισμοί όπως η FIFA και η FIBA. «Πιστεύω ότι αντίστοιχα θα πρέπει να θεσμοθετηθεί και για τους επαγγελματίες υγείας», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι σήμερα η εκπαίδευση βασίζεται στον εθελοντισμό και όχι σε υποχρεωτική ρύθμιση.

Εκπαίδευση στα σχολεία – Το πρόγραμμα “Kids save lives”

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης, υλοποιεί το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα «Kids save lives» με σεμινάρια ΚΑΡΠΑ σε σχολεία της Αθήνας, της Λάρισας, των Τρικάλων και άλλων πόλεων. Ο κ. Λάτσιος σημείωσε ότι, αν και η εκπαίδευση των παιδιών είναι ιδιαίτερα σημαντική, προτεραιότητα παραμένει η κατάρτιση όλων των ενηλίκων 18-65 ετών που οδηγούν, ώστε να γνωρίζουν βασικές δεξιότητες αναζωογόνησης.