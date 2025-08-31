Σωτήρια ήταν η παρέμβαση αστυνομικού στη Σαντορίνη το απόγευμα του Σαββάτου (30/8), μπροστά στο Επαρχείο του νησιού, όταν ένας πολίτης έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο.Ο αστυνομικός έγινε ο ήρωάς του, καθώς του έκανε ΚΑΡΠΑ επί 20 λεπτά. Στο πλευρό του βρέθηκε τυχαία και ένας γιατρός από ιδιωτική κλινική, ενώ λίγη ώρα αργότερα κατέφθασε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η υπεράνθρωπη προσπάθεια του αστυνομικού ήταν καθοριστική για τον άνδρα, καθώς οι γιατροί στο νοσοκομείο κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Πλέον νοσηλεύεται και η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή.