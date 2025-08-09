Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του όρμου Ναυαγίου στη Ζάκυνθο, όπου ένας 57χρονος τουρίστας από την Πολωνία, που βρισκόταν ως επιβάτης σε επιβατηγό-τουριστικό σκάφος, έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια θαλάσσιου λουτρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λουόμενοι που αντιλήφθηκαν το συμβάν, έσπευσαν να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στον άτυχο άνδρα. Ωστόσο, όταν το σκάφος έφτασε στο λιμάνι, ο 57χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «ΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ». Εκεί, οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Έρευνα για τα αίτια του θανάτου

Την υπόθεση έχει αναλάβει ο Λιμενικός Σταθμός Αγίου Νικολάου Βολιμών, που διενεργεί προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο άτυχος τουρίστας έχασε τη ζωή του, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.