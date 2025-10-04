Η Γωγώ Μαστροκώστα αντιμετωπίζει για άλλη μια φορά ένα πρόβλημα υγείας που είχε νικήσει και στο παρελθόν, όπως αποκάλυψε η στενή της φίλη, Μαρία Καλάβρια, η οποία μετέφερε ένα μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία της παρουσιάστριας.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η Μαρία Καλάβρια μίλησε ανοιχτά για τη φίλη της, τονίζοντας τη σταθερή τους επαφή. «Η Γωγώ Μαστροκώστα είναι από τις καλύτερες και αγαπημένες μου φίλες και εννοείται ότι την βλέπω κάθε εβδομάδα», δήλωσε αρχικά η επιχειρηματίας και εξήγησε, ότι η Γωγώ Μαστροκώστα ακολουθεί πιστά τις ιατρικές οδηγίες, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα ξεπεράσει και αυτή τη δυσκολία.

«Περνάει ένα πρόβλημα, που το έχει ξαναπεράσει στο παρελθόν και είχε βγει νικήτρια. Το ίδιο θα γίνει και τώρα, απλώς χρειάζεται λίγος χρόνος, κάνει τις θεραπείες της, είναι μια χαρά και όλα θα επανέλθουν κανονικά».