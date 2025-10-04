Εκτός ελέγχου η βία που κυριαρχεί σε κάθε έκφανση της κοινωνικής ζωής, χωρίς να γνωρίζει τόπους και ηλικίες.

Το βράδυ του Σαββάτου, σε ένα κεντρικό δρόμο του Αμαρουσίου, δύο άγνωστοι επιτέθηκαν σε έναν περαστικό, ηλικίας 41 χρονών.

Χωρίς λόγο όπως ο ίδιος καταγγέλλει δέχθηκε την απρόκλητη επίθεση.

Η κατάσταση όμως ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν οι επίδοξοι δολοφόνοι έβγαλαν σφυριά και άρχισαν να τον χτυπούν σε όλο του το σώμα.

Τα αίματα στο πεζοδρόμιο της οδού Φραγκοκλησιάς μαρτυρούν την βιαιότητα του περιστατικού.

Σημειώνεται πως το θύμα της επίθεσης νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό και οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να βρουν τους δράστες.