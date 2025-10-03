«Το όνομά μου είναι Φούλα. Δεν βρίσκομαι εδώ σήμερα μόνο ως μητέρα. Αλλά ως μητέρα της Μαρίας».

Το 17χρονο κορίτσι, που γεννήθηκε στη Ρόδο, έζησε στην Κάρπαθο και αγαπούσε την Ελλάδα, την πατρίδα της, έμελλε να σβήσει στο Νιου Τζέρσι.

Ο 17χρονος Βίνσεντ Μπατιλόρο, που συστηματικά την παρενοχλούσε, χτύπησε τη Μαρία και τη φίλη της με το αυτοκίνητο και τις εγκατέλειψε να πεθάνουν.

«Σήμερα επιλέγω να μη μιλήσω μόνο για πένθος. Επιλέγω να μιλήσω για το φως της Μαρίας. Η ζωή της μπορεί να ήταν σύντομη, αλλά ήταν γεμάτη δύναμη. Αγαπούσε βαθιά, έδινε γενναιόδωρα, είχε μεγάλα όνειρα. Μαρία μου, γλυκό μου κορίτσι, θα μου λείπεις την κάθε μέρα για το υπόλοιπο της ζωής μου».

Στην τελετή αφιερωμένη στη μνήμη της 17χρονης Μαρίας, η Φούλα Νιώτη και ο Σωτήρης Νιώτης, η μαμά και ο μπαμπάς της, επέλεξαν να μην μιλήσουν με οργή για το δράστη, με μίσος για τον δολοφόνο. Μόνο για αγάπη και για την απερίγραπτη απώλεια.

«Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν τον πόνο του να χάνεις ένα παιδί. Είναι μία σιωπή που αντηχεί πιο δυνατά από οτιδήποτε άλλο έχω ακούσει. Είναι να ξυπνάς κάθε πρωί και να εύχεσαι να ήταν μόνο ένας εφιάλτης. Να εύχεσαι να ακούσεις αυτά τα γλυκά λόγια: ‘’σας αγαπώ μαμά, μπαμπά’’. Είναι το κενό της απουσίας στο σπίτι μας, στο δωμάτιο της, στην αγκαλιά μου», είπε η μητέρα της.

«Εγώ δεν ξέρω να μιλήσω αγγλικά. Το μόνο που θέλω, να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που ήρθε να τιμήσει το παιδί μου. Και εύχομαι να μην το ζήσει ποτέ, κανένας πατέρας, αυτό που περνάω εγώ. Σας ευχαριστώ όλους», είπε ο πατέρας της.

Προκλητικός και αμετανόητος ο δράστης

Δράστης της δολοφονίας της Μαρίας Νιώτη και της Ιζαμπέλα Σάλας είναι ο 17χρονος Βίνσεντ Μπατιλόρο.

Η αστυνομία τον είχε συλλάβει το βράδυ της Δευτέρας, αφού είχε χτυπήσει, παρασύρει με ένα τεράστιο τζιπ και εγκαταλείψει τα δύο κορίτσια. Αλλά τον άφησαν ελεύθερο. Ήταν εξάλλου ανιψιός του Διευθυντή της Αστυνομίας.

Τον συνέλαβαν πάλι την επόμενη μέρα, αφού πλέον τα στοιχεία εναντίον του ήταν αδιάσειστα.

Στο μεταξύ, ο δολοφόνος ανέβασε ένα προκλητικό, παραληρηματικό και απειλητικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σε μία γειτονική πόλη, δυστυχώς, δύο κορίτσια σκοτώθηκαν σε ένα τροχαίο με εγκατάλειψη. Εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήρια μου γι’ αυτά τα δύο κορίτσια που χάθηκαν σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Ανέχθηκα πολλά. Είμαι καλό παιδί. Είναι 17 χρονών με μία καλή οικογένεια στο πλευρό μου. Αυτοί οι ισχυρισμοί, που καταστρέφουν τα πάντα, είναι ντροπή. Δεν θα ανεχτώ απειλές εναντίον της οικογένειας μου».

Αποκλειστικά στο Live News η γιαγιά της 17χρονης

Η Μαρία Νιώτη ξεψύχησε στην αγκαλιά της γιαγιάς της. Με σπαραγμό εκείνη μίλησε αποκλειστικά στο Live News για τη στιγμή που έκλεισαν για πάντα τα μάτια της εγγονής της.

«Πώς να είμαστε δυνατοί, πώς να είμαστε δυνατοί όταν πήγα και λέω του γιού μου, αυτό είναι το παιδί μας, το εγγόνι μας είναι αυτό. Εκείνος δεν το γνώρισε. Και του έλεγα, Μαρία μου, θα έρθουνε να σε βοηθήσουνε, αλλά εκείνο ήτανε κομμάτια. Μαρία μου, υπομονή και ανοίγει το στόμα του δύο φορές και μου κάνει, αχ, αχ και ξεψύχησε το παιδί μας».

Η γιαγιά της 17χζρονης αναφέρθηκε και στις καταγγελίες που έγιναν από την οικογένεια εναντίον του 17χρονου, καθώς παρακολουθούσε την εγγονή της.

«Το παιδί, σπάσανε τα νεύρα του, δεν μπορούσε, έλεγε μαμά, σε παρακαλώ, με κυνηγάει στο σχολείο, μου κάνει μπούλινγκ. Και πήγαινε στην αστυνομία και τα έλεγε η κόρη μου κάθε τόσο, με χαρτιά, με καταγγελίες της αστυνομίας και όλα. Σας παρακαλώ, πηγαίνετε να δείτε, να προστατέψετε το παιδί μου, αυτός είναι άρρωστος, το κυνηγάει, δεν το αφήνει ήσυχο. Τέσσερις φορές πήγε κι έκανε καταγγελία και ήρθανε και τον βρήκαν κάτω από το σπίτι της κόρης μου και τον πιάσανε και αυτοί τον άφησαν να φύγει γιατί ήτανε του Διοικητή γιος και κάτι μεγάλοι αστυνόμοι θείοι του.

»Να χτυπιέται η κόρη μου, να χτυπιέται ο γαμπρός μου, να πηγαίνει στο σχολείο να λέει ο συμμαθητής της της κάνει αυτά, της κάνει εκείνα και να μην δίνουνε σημασία. Τίποτα από ότι έλεγε το παιδί μου και μας πήρανε το εγγόνι μου, 17 χρόνων, ένα αγγελούδι. Ένα αγγελούδι μας το σκότωσε. Κι όχι μόνο το εγγόνι μου, και το άλλο το παιδάκι. Και όταν το πήρανε το παιδί στο νοσοκομείο ήρθε ο ‘’μεγάλος’’ στον οποίο έκανε όλες τις καταγγελίες η κόρη μου και του λέει, τι θέλεις τώρα εδώ; Ήρθες να δεις το παιδί μου που είναι σκοτωμένο; Τι ήρθες να κάνεις; Τον έβρισε η κόρη μου κι έφυγε από την πίσω πόρτα. Μπήκε μέσα, είδε το νεκρό το παιδί και μετά έφυγε».

Σήμερα η κηδεία της 17χρονης Μαρίας

Η κηδεία της Μαρίας γίνεται σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στο Union του Νιού Τζέρσι. Στο πλευρό της οικογένειας, ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης Απόστολος και όλη η ομογενειακή κοινότητα.

Μετά θα έρθει η ώρα της δικαιοσύνης και της τιμωρίας. Ο φονιάς, όπως όλα δείχνουν, προσχεδίαζε το φρικτό έγκλημα εδώ και μήνες. Και παρά τις καταγγελίες και τις εκκλήσεις της οικογένειας της Μαρίας προς τις αρχές, κανένας δεν θέλησε να την προστατέψει.