Ένας ισλαμιστής τρομοκράτης σκότωσε δύο άνδρες έξω από τη συναγωγή Heaton Park στο Μάντσεστερ, πριν πέσει νεκρός από αστυνομικά πυρά λίγα λεπτά αργότερα.

Ο 35χρονος Jihad Al-Shamie ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη Συρία, όταν ήταν ακόμα παιδί και μεγάλωσε στο μέρος όπου πραγματοποίησε την τρομοκρατική επίθεση. Είχε αποκτήσει βρετανική υπηκοότητα το 2006, σε ηλικία περίπου 16 ετών.

Τα θύματα, ο 53χρονος Adrian Daulby και ο 66χρονος Melvin Cravitz, ήταν μέλη της εβραϊκής κοινότητας του Μάντσεστερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της DailyMail, ο Al-Shamie φαίνεται ότι ήταν πατέρας ενός παιδιού, καθώς πέρυσι ο πατέρας του δημοσίευσε φωτογραφία του κρατώντας ένα μωρό, σχολιάζοντας «μεγάλη υποδοχή για τον εγγονό».

Η φονική επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ. Ο δράστης παρέσυρε πιστούς με το αυτοκίνητό του και στη συνέχεια προσπάθησε να τους τραυματίσει με μαχαίρι.

Βίντεο στο YouTube δείχνουν τον Al-Shamie και τα δύο αδέλφια του, σε μικρή ηλικία, να παίζουν στον κήπο ενός σπιτιού στην Crescent Road, περίπου 20 λεπτά με τα πόδια από τη συναγωγή που στη συνέχεια στόχευσε. Τα βίντεο αυτά είχαν δημοσιευτεί από τον πατέρα του δράστη, Faraj Al-Shamie, γιατρό επειγόντων περιστατικών με εμπειρία σε εμπόλεμες περιοχές.

Η οικογένεια ζει στο Greater Manchester τουλάχιστον 30 χρόνια και σήμερα κατοικεί στο Prestwich, δύο μίλια από τον τόπο της επίθεσης.

Η αστυνομία συνέλαβε δύο άνδρες κοντά στα 30 και μία 60χρονη γυναίκα με την υποψία της συμμετοχής σε σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Al-Shamie εργαζόταν ως δάσκαλος, διδάσκοντας Αγγλικά και προγραμματισμό υπολογιστών.