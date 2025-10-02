Η βρετανική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση κατά της συναγωγής του Μάντσεστερ. Σε αυτούς περιλαμβάνεται και ο δράστης, ο οποίος πυροβολήθηκε επί τόπου από την αστυνομία.

Ο δράστης χτύπησε με αυτοκίνητο και μαχαίρι

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Μείζονος Μάντσεστερ (GMP), το περιστατικό σημειώθηκε στις 9:31 π.μ., όταν ένας άνδρας οδήγησε το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος έξω από τη συναγωγή και στη συνέχεια άρχισε να μαχαιρώνει τους παρευρισκόμενους. Ένας από τους πρώτους στόχους του φέρεται να ήταν φύλακας ασφαλείας, ο οποίος δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι.

Ο ύποπτος, που έφερε ζώνη αυτοκτονίας, προσπάθησε να εισβάλει στο εσωτερικό της συναγωγής.Οι Αρχές, λόγω της πιθανής ύπαρξης εκρηκτικών πάνω του, δεν προχώρησαν άμεσα σε αναγνώριση ή μετακίνηση της σορού.

Δύο ελεγχόμενες εκρήξεις από πυροτεχνουργούς του στρατού

Εξειδικευμένες μονάδες εξουδετέρωσης βομβών του στρατού κατέφθασαν στο σημείο, όπου στις 12:45 μ.μ. και ξανά στις 1:30 μ.μ. πραγματοποιήθηκαν ελεγχόμενες εκρήξεις κοντά στη συναγωγή.

Ήρωας ο ραβίνος – Έσωσε δεκάδες πιστούς

Ο ραβίνος Ντάνιελ Γουόκερ οχύρωσε τους πιστούς μέσα στο κτίριο, κλειδώνοντας τις πόρτες και κρατώντας την ψυχραιμία του. Σύμφωνα με μάρτυρες, ο δράστης επιτέθηκε με ψυχρότητα, στοχεύοντας άτομα που φορούσαν κιπά, σε μία ενέργεια που παραπέμπει σε προμελετημένο αντισημιτικό κίνητρο.

Βίντεο από τη σκηνή – Πανικός και ηρωισμός

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τη στιγμή που ένοπλοι αστυνομικοί περικυκλώνουν τον ύποπτο. Ακούγεται ένας αστυνομικός να φωνάζει: «Όλοι πίσω, έχει βόμβα!». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, καθώς ο ύποπτος φαίνεται να προσπαθεί να σηκωθεί, ακούγεται πυροβολισμός και σωριάζεται στο έδαφος.

Η αστυνομία ενεργοποίησε το πρωτόκολλο «Πλάτων», την κωδική ονομασία που χρησιμοποιείται για σοβαρά τρομοκρατικά περιστατικά. Ανώτερες πηγές ασφαλείας δήλωσαν στην Daily Mail ότι η ζώνη αυτοκτονίας έμοιαζε απολύτως αληθινή.

Αντιδράσεις: Πρωθυπουργός, βασιλιάς και πολιτικοί δηλώνουν σοκαρισμένοι

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επέστρεψε εκτάκτως από συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών στη Δανία για να προεδρεύσει σε σύσκεψη του συμβουλίου έκτακτης ανάγκης COBRA. Δήλωσε «σοκαρισμένος» και χαρακτήρισε την επίθεση «φρικτή, ειδικά ανήμερα του Γιομ Κιπούρ».

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα εξέδωσαν ανακοίνωση μέσω των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ, εκφράζοντας τη βαθιά τους θλίψη και ευγνωμοσύνη στις υπηρεσίες πρώτης ανταπόκρισης. Ο Σ Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι θα ενισχυθούν οι περιπολίες γύρω από συναγωγές σε όλη τη χώρα.

Επίσης τα νοσοκομεία Salford Royal, Fairfield General, Rochdale Infirmary και Royal Oldham τέθηκαν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, δύο άνδρες προσήχθησαν από την περιοχή κοντά στη συναγωγή, με τις αρχές να ερευνούν πιθανή σύνδεσή τους με τον δράστη.

Τέλος, μέχρι στιγμής, το κίνητρο του δράστη δεν έχει επίσημα προσδιοριστεί, ενώ η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία συμμετέχει ενεργά στην έρευνα. Οι Αρχές αποφεύγουν να κάνουν πρόωρα συμπεράσματα, όμως όλα τα στοιχεία παραπέμπουν σε τρομοκρατική ενέργεια με πιθανό αντισημιτικό υπόβαθρο.

