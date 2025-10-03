Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με την κατάληψη του διεθνούς στολίσκου αλληλεγγύης (Global Sumud Flotilla) προς τη Γάζα από τις ισραηλινές δυνάμεις αποτέλεσε σημείο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στη Βουλή.

Έντονη αντιπαράθεση προκάλεσε στη Βουλή η στάση της κυβέρνησης απέναντι στην κατάληψη του διεθνούς στολίσκου αλληλεγγύης προς τη Γάζα από τις ισραηλινές δυνάμεις. Το ζήτημα τέθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο που αφορά την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κρίσιμων υποδομών, ενώ ακολούθησε κοινή ανακοίνωση από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, ζήτησε τον σεβασμό της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των Ελλήνων πολιτών που συνελήφθησαν σε διεθνή ύδατα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Ο κ. Μάντζος έκανε λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου που πρέπει να καταγγελθεί» και κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Επιπλέον, πρότεινε την επικαιροποίηση του ομόφωνου ψηφίσματος της Βουλής του 2015 για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους με βάση τη λύση των δύο κρατών.

Από την πλευρά της Νέας Αριστεράς, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος απαίτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για την τύχη των 27 Ελλήνων που κρατούνται από τις ισραηλινές αρχές. Τόνισε την ανάγκη καταδίκης της «απαγωγής περίπου 500 ακτιβιστών σε διεθνή ύδατα» και του αποκλεισμού του πληθυσμού της Γάζας, επισημαίνοντας ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και η βουλευτής Πέτη Πέρκα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, αναφέρθηκε στη μεγάλη ανθρωπιστική κρίση που εκτυλίσσεται στη Γάζα και σημείωσε ότι υπάρχει πρόταση συμφωνίας για τον τερματισμό της αιματοχυσίας. Επισήμανε ότι το υπουργείο Εξωτερικών προέβη άμεσα σε διαβήματα και ότι η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ παραμένει σε επαφή με τους κρατούμενους Έλληνες. Παράλληλα, υπογράμμισε πως οι ισραηλινές αρχές είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια και την άμεση επιστροφή των επιβαινόντων.

Ωστόσο, ο κ. Μηταράκης επέκρινε την αντιπολίτευση για μονομέρεια και παρέπεμψε στα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, σημειώνοντας ότι η Γάζα βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Χαμάς τα τελευταία 20 χρόνια. Υπογράμμισε πως η Ελλάδα στηρίζει τη λύση των δύο κρατών, με προϋπόθεση ένα δημοκρατικό παλαιστινιακό καθεστώς που θα διασφαλίζει την ασφάλεια όλων των λαών της περιοχής.

Ο Νίκος Καραθανασόπουλος (ΚΚΕ), χαρακτήρισε «διαστρέβλωση της πραγματικότητας» τις αναφορές της κυβέρνησης και υποστήριξε ότι το Ισραήλ είναι «κράτος κατακτητή» που προχωρά σε παράνομες εποικίσεις παλαιστινιακών εδαφών. Κατήγγειλε την επέμβαση στον στολίσκο ως πειρατική ενέργεια και αναφέρθηκε σε εγκλήματα πολέμου εις βάρος του παλαιστινιακού λαού.

Ο Νίκος Παππάς (ΣΥΡΙΖΑ) επέκρινε τη στάση του κ. Μηταράκη, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση αρνήθηκε να καταδικάσει τη συμπεριφορά των ισραηλινών αρχών απέναντι σε Έλληνες πολίτες και μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας. Υπογράμμισε τη σημασία της κοινής ανακοίνωσης των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η οποία, όπως είπε, «στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα και εντός και εκτός της χώρας».

Τέλος, ο Αλέξανδρος Καζαμίας (Πλεύση Ελευθερίας) κατηγόρησε την κυβέρνηση για «τακτική στρουθοκαμηλισμού» και χαρακτήρισε «κατάπτυστη» την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, επειδή, όπως υποστήριξε, δεν καταδικάζει την ενέργεια του Ισραήλ και δεν υπερασπίζεται τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στο στολίσκο.