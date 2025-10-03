Ο Γρηγόρης Καψάλης, κορυφαίος δεξιοτέχνης του ηπειρώτικου κλαρίνου και αυθεντικός εκφραστής της παράδοσης του Ζαγορίου και των Ιωαννίνων, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών.

Με καταγωγή από τον Ελαφότοπο Ζαγορίου, η πορεία του ξεκίνησε από τα τοπικά γλέντια και έφτασε μέχρι τις μεγάλες σκηνές και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η διαδρομή του χαρακτηρίστηκε από αμέτρητες ηχογραφήσεις και συνεργασίες με σημαντικούς καλλιτέχνες.

Παράλληλα, μετέδωσε τη γνώση και την εμπειρία του στις νεότερες γενιές, συμβάλλοντας στη διατήρηση και ανάδειξη της μουσικής κληρονομιάς της Ηπείρου.

Η τέχνη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από τη μουσική του, που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή και συνεχίζει να συγκινεί.