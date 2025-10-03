Άλλο ένα βίαιο περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο, αυτή τη φορά σε Λύκειο στο Περιστέρι, όπου πάνω από 20 ανήλικοι κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο σχολείο, πετούσαν αντικείμενα και απειλούσαν μαθητές και καθηγητές, τρεις εκ των οποίων τραυματίστηκαν.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που προέβαλε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, διακρίνονται περισσότεροι από 20 εξωσχολικοί, ανήλικοι κουκουλοφόροι, να τρέχουν προς το Λύκειο του Περιστερίου. Στις εικόνες φαίνονται πεντακάθαρα να κρατούν ρόπαλα, σκουπόξυλα, τσάντες με αυγά και νεράτζια. Πολλοί μάλιστα, είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Οι κουκουλοφόροι μόλις πήδηξαν τα κάγκελα και μπήκαν στο προαύλιο του σχολείου, κατευθύνθηκαν προς τις σχολικές αίθουσες.

Τραυματίστηκαν τρεις καθηγητές

Τρεις καθηγητές στην προσπάθειά τους να τους απωθήσουν, τραυματίστηκαν. «Ακούσαμε φωνές και μας είπε ο καθηγητής μας να κλείσουμε τα παράθυρα και άρχισαν και πέταγαν νεράτζια, αυγά, ένα κομμάτι τούβλο» είπε μαθητής. Δύο από τους εξωσχολικούς μπήκαν μάλιστα και σε περίπτερο της γειτονιάς, προκειμένου να προμηθευτούν μάσκες, ώστε να μην τους αναγνωρίσει κανείς.

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star, δύο από τους νεαρούς ψάχνουν λύσεις να καλύψουν τα πρόσωπά τους. Γείτονες και περαστικοί φώναξαν την Αστυνομία και τότε οι ανήλικοι κουκουλοφόροι έγιναν… καπνός. Λίγο αργότερα η Αστυνομία εντόπισε έναν 15χρονο δράστη με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, που τον αναγνώρισαν και οι καθηγητές του σχολείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες ήταν μαθητές από γειτονικό λύκειο που ήθελαν να λύσουν προσωπικές διαφορές.