Ένα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 38χρονος βρέθηκε αντιμέτωπος στην Δροσιά Αττικής με τον άνδρα που επιχείρησε να τον δολοφονήσει στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 πυροβολώντας τον μέσα στην αυλή του σπιτιού του, έφερε στο φως της δημοσιότητας το MEGA.

Η ώρα ήταν 06:27 όταν το θύμα έβγαινε από το σπίτι του. Ο δράστης ο οποίος φορούσε κουκούλα, βγάζει μέσα από το μπουφάν του ένα όπλο. Ο άτυχος άνδρας τα χάνει, στραβοπατάει και πέφτει μέσα στους θάμνους. Χωρίς έλεος, ο δράστης σηκώνει το όπλο και πυροβολεί. Οι εικόνες από το κλειστό κύκλωμα που είχε εγκαταστήσει το θύμα πίσω από τα φώτα του κήπου, κόβουν την ανάσα. Ο 38χρονος με τρεμάμενη φωνή ρωτάει τον άνδρα που προσπαθεί να του πάρε τη ζωή, «Τι κάνεις;», ενώ ήδη έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Αν και χαράματα, η γειτονιά σηκώνεται στο πόδι. Η Αστυνομία θα φτάσει σύντομα, αλλά το κακό έχει ήδη γίνει. Γείτονας που άκουσε τους πυροβολισμούς, περιέγραψε αποκλειστικά στην εκπομπή Live News όσα έγιναν: «Γύρω στις 6:20 ήτανε, 6:30, θα σας γελάσω για την ώρα, άκουσα τέσσερις πυροβολισμούς, ο ένας στην αρχή μεμονωμένος, ο πρώτος και άκουσα “βοήθεια” από άνθρωπο να φωνάζει και μετά άλλους τέσσερις πυροβολισμούς και η “βοήθεια” σταμάτησε».

Οι αστυνομικοί βρήκαν στο σημείο τρεις κάλυκες. Μαρτυρίες την ίδια ώρα κάνουν λόγο για έξι πυροβολισμούς. Το θύμα μετέβη μόνο του στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», έχοντας σοβαρά τραύματα στο πόδι και τη σπονδυλική στήλη.

Η κόντρα πρώην και νυν

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είχε αποκτήσει παιδί με μία γυναίκα από την Ρουμανία, με την οποία ωστόσο είχαν χωρίσει εδώ και 4 χρόνια. Εκείνη προχώρησε την ζωή της με έναν άνδρα, ο οποίος ωστόσο -σύμφωνα με μαρτυρίες- είχε ενοχλήσει αρκετές φορές κατά το παρελθόν τον 38χρονο, τον οποίο και κατονόμασε το θύμα ως δράστης της επίθεσης.

Οικογενειακός φίλος του θύματος της ένοπλης επίθεσης μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή του MEGA, όπου ανέφερε: «Αυτή που τα έχει φτιάξει με έναν ύποπτο εκεί πέρα, που είναι ή ναρκομανής ή ψυχάκιας, οπότε τον έβαλε στην πρίζα». Ερωτηθείς αν το θύμα και η πρώην του είχανε διαφορές για το παιδί, είπε: «Καμία, έχουνε υπογράψει τα πάντα». Το τι ακριβώς προηγήθηκε μέχρι την ανατριχιαστική επίθεση στο βίντεο ντοκουμέντο, παραμένει ακόμη ένα μυστήριο.

Πού στρέφονται οι έρευνες

Μέχρι στιγμής ο δράστης παραμένει άφαντος, με τους αστυνομικούς να περιμένουν να συνέλθει ο 38χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στον «Ερυθρό Σταυρό», προκειμένου να τους δώσει περισσότερες πληροφορίες, τόσο για τη σχέση με την πρώην σύντροφό του, όσο και για τον νυν σύντροφο της και τις διαφορές ανάμεσά τους. Άφαντη παραμένει και η πρώην σύντροφος του θύματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, οι αστυνομικοί ξέρουν πού βρίσκεται ο δράστης, ωστόσο ακόμα δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί η υπόθεση, καθώς πέρα από την μαρτυρία του θύματος δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την ταυτότητα του δράστη. Όπως αποκάλυψε η εκπομπή Live News, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το θύμα δέχθηκε επίθεση. Στο παρελθόν άγνωστος δράστης είχε επιχειρήσει να τον χτυπήσει με το αυτοκίνητο, ενώ είχε προσπαθήσει να μπει και στο σπίτι του.