Τα όσα διαδραματίστηκαν το πρωί στον Άγιο Στέφανο όπου σημειώθηκε επίθεση με πυροβολισμούς με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 38χρονος άνδρας, περιγράφει κάτοικος της περιοχής.

«Το πρωί κατά τις 06:30 η ώρα ακούσαμε έναν κρότο και μετά από λίγη ώρα κάποιον να φωνάζει “Βοήθεια, με πυροβόλησαν”. Ήταν μέσα στους θάμνους, βγήκε κάποια γυναίκα από το σπίτι, προσπαθούσαμε να εντοπίσουμε πού είναι, αλλά δεν μπορούσαμε να δούμε», είπε αρχικά ο κάτοικος και συνέχισε:

«Ξαφνικά, βγήκε ένας άνδρας με μαύρα ρούχα, μαύρη κουκούλα, με καλυμένα τα χαρακτηριστικά και μας ρώτησε “Πού είναι ο άνδρας;”. Υποθέσαμε ότι ήταν κάποιος γείτονας. Του είπαμε κάπου μέσα στους θάμνους και τότε αυτός πήγε εκεί, έβγαλε ένα πιστόλι και τον πυροβόλησε άλλες 3-4 φορές. Συνολικά τον πυροβόλησε σίγουρα 4-5 φορές».

Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, «εμείς φοβηθήκαμε, φύγαμε, καλέσαμε την Άμεση Δράση και τον βρήκαμε με τους αστυνομικούς μέσα στους θάμνους τον άνθρωπο. Είχε τις αισθήσεις του, μιλούσε. Μας είπε ότι κάποιος τον πυροβόλησε, ότι είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και ότι τον πυροβόλησε στο στήθος και το πόδι».