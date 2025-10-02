Τουλάχιστον 17 άτομα τραυματίστηκαν από τον σεισμό των 5 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη θάλασσα του Μαρμαρά και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Κωνσταντινούπολη είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 17 άτομα ενώ υπήρξαν αναφορές για ζημιές σε τέσσερα κτήρια.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ τα 17 άτομα τραυματίστηκαν λόγω του πανικού που επικράτησε.

Όπως αναφέρει η Milliyet «δεν έχει εντοπιστεί περιστατικό καταστροφής εδώ και 1,5 ώρα και 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν πάνω στον πανικό».

Μια γυναίκα μάλιστα καταγράφηκε σε κάμερα να ουρλιάζει από ένα παράθυρο κατά τη διάρκεια του σεισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Προεδρείου Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), καταγράφηκε σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ, με επίκεντρο τη θάλασσα του Μαρμαρά. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 6,71 χιλιόμετρα.

Marmara Denizi’nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’un birçok ilçesinde hissedildi. Esenyurt’ta vatandaşlar deprem nedeniyle panik yaşadı. Deprem sırasında cama çıkarak çığlıklar atan bir kadın kameralara yansıdı. pic.twitter.com/quXf91TVIL — milliyet.com.tr (@milliyet) October 2, 2025