Δύο αεροσκάφη της Delta Air Lines συγκρούστηκαν το βράδυ της Τετάρτης ενώ κινούνταν σε τροχόδρομο του αεροδρομίου LaGuardia, στη Νέα Υόρκη. Σε ανακοίνωσή της, η αεροπορική εταιρεία Delta Air Lines ανέφερε ότι σημειώθηκε «σύγκρουση χαμηλής ταχύτητας» μεταξύ της πτήσης 5047 της Endeavor Air, που έφτασε από το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, και της πτήσης 5155 […]