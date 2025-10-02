Για τους στόχους του με τον Παναθηναϊκό μίλησε ο Ανάς Ζαρουρί στο MatchDay Mag, ενόψει της αποψινής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Αναλυτικά τα όσα είπε

Έπειτα από μια δύσκολη περίοδο, η ομάδα έβγαλε την αντίδραση που έψαχνε. Εντυπωσιακή νίκη στη Βέρνη επί της Γιουνγκ Μπόις, νίκη και στην έδρα του Παναιτωλικού με ανατροπή και γκολ στο φινάλε. Νιώθεις ότι πήρατε την ώθηση που θέλατε ενόψει της απαιτητικής συνέχειας;

«Δυστυχώς, το ξεκίνημα της σεζόν στο Πρωτάθλημα δεν ήταν καλό για εμάς. Ήταν σημαντικό λοιπόν να βρούμε την κατάλληλη στιγμή και το κατάλληλο παιχνίδι για να αντιδράσουμε και να κάνουμε μια νέα αρχή. Αυτό προσπαθήσαμε να πετύχουμε με τη Γιουνγκ Μπόις και τα καταφέραμε καλά. Το παιχνίδι πήγε όπως το σχεδιάσαμε και το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό. Ύστερα ήρθε η νίκη και στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό. Μπορεί να μην νικήσαμε με τον πιο εύκολο τρόπο αλλά όταν κερδίζεις τέτοιου είδους παιχνίδια με αυτό τον τρόπο, σημαίνει ότι μπορεί να έχεις μια μεγάλη και καλή σεζόν. Αυτές οι νίκες ανέβασαν την αυτοπεποίθηση όλων μέσα στην ομάδα. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλος σύλλογος και χρειάζεται τέτοιες νίκες και θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο».

Κάποιες φορές, λένε, ότι οι νίκες με γκολ στο φινάλε, έστω κι αν είναι αγχωτικές, κάνουν καλό σε μια ομάδα διότι χτίζουν χαρακτήρα. Συμμερίζεσαι αυτή την άποψη;

«Είναι πολύ σημαντικό σε ένα δύσκολο παιχνίδι που δεν σου πάνε καλά τα πράγματα, να διατηρήσεις τον έλεγχο, να συνεχίσεις στο πλάνο και να το υποστηρίξεις μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ακόμα κι όταν κανείς δεν πιστεύει ότι μπορείς να νικήσεις, εσύ στο τέλος κερδίζεις. Είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα να πιστεύει ότι μπορεί να το πετύχει…».

Ποιο ήταν το σημείο καμπής, που έφερε την αλλαγή;

«Ήταν το παιχνίδι με τη Γιουνγκ Μπόις. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είχαμε προβλήματα στο ξεκίνημα της σεζόν. Σε όσα παιχνίδια δώσαμε, είχαμε ευκαιρίες για να σκοράρουμε. Και στο ποδόσφαιρο, όταν έχεις αυτό το στοιχείο, όταν δημιουργείς ευκαιρίες, είναι θέμα χρόνου αλλά και τύχης για να έρθουν και τα γκολ. Το ξέραμε και το λέγαμε μεταξύ μας οι παίκτες, όταν άρχισαν τα αρνητικά αποτελέσματα, ότι θα έρθει η στιγμή που θα το γυρίσουμε. Πιστεύαμε στην ομάδα και σ’ αυτό που κάνουμε. Όταν δεν δημιουργείς φάσεις και ευκαιρίες, τότε πράγματι μπορείς να πεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Το περιμέναμε λοιπόν, ότι θα έρθει η μέρα μας. Προετοιμάσαμε πολύ καλά το παιχνίδι με τη Γιουνγκ Μπόις και όλοι είχαν πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Πετύχαμε νωρίς το πρώτο γκολ, κάτι που ήταν πολύ σημαντικό, αλλά δεν σταματήσαμε εκεί. Και στα προηγούμενα παιχνίδια βρεθήκαμε μπροστά στο σκορ αλλά δεν κρατήσαμε το προβάδισμα. Οπότε ήταν σημαντικό να συνεχίσουμε να πιέζουμε για να σκοράρουμε ξανά. Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι και για την ομάδα και για εμένα προσωπικά και μπορούμε να χτίσουμε πάνω σ’ αυτό».

Πόσο σας έχει βοηθήσει η έλευση του νέου κόουτς;

«Όταν έγινε η αλλαγή του προπονητή νιώσαμε ότι ήταν η ευκαιρία για μια επανεκκίνηση. Είναι σημαντικό πως αντιλήφθηκε εξαρχής σε τι κατάσταση βρισκόμαστε και μας έδωσε την ώθηση που χρειαζόμασταν. Όλοι μας νιώσαμε την κρισιμότητα της στιγμής για την ομάδα και όλοι μας δώσαμε και δίνουμε το 100% για να γυρίσουμε την κατάσταση. Και τώρα αρχίσαμε να χτίζουμε κάτι καλό, το οποίο θέλουμε να συνεχίσουμε…».

Τι πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα η ομάδα για να διατηρήσει το καλό μομέντουμ;

«Δεν πρέπει να αλλάξουμε τη νοοτροπία που έχουμε. Ο τρόπος που αγωνιστήκαμε απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις είναι αποτέλεσμα της συνοχής, της επιμονής και της σκληρής δουλειάς που γίνεται στην προπόνηση. Πρέπει λοιπόν να παραμείνουμε το ίδιο προσηλωμένοι. Δεν σημαίνει κάτι επειδή κάναμε αυτό το καλό παιχνίδι. Η σεζόν δεν τελείωσε, βρίσκεται σε εξέλιξη και πρέπει να συνεχίσουμε. Τα παιχνίδια με τη Γιουνγκ Μπόις και τον Παναιτωλικό έφυγαν και πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σ’ αυτά που έρχονται».

Ακολουθεί ένα δύσκολο ευρωπαϊκό ματς με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Με τι νοοτροπία πρέπει να προσεγγίσετε το παιχνίδι; Ποιο είναι το κλειδί για τη νίκη;

«Αν έχουμε μάθει κάτι απ’ το ξεκίνημα της σεζόν είναι πως δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Είτε είναι Πρωτάθλημα, είτε Europa League, δεν υπάρχει εύκολο ματς. Ως προς τον αγώνα που ακολουθεί με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, απ’ τη στιγμή που βρίσκεται στο Europa League σημαίνει ότι έχει κάνει κάτι σημαντικό. Κατέκτησε το Κύπελλο Ολλανδίας, μια σημαντική διοργάνωση, κι αυτό σημαίνει πολλά. Δεν θα είναι ένας εύκολος αγώνας, που απλά μπαίνεις μέσα και τον κερδίζεις. Το γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει εύκολος αγώνας, όπως ξέρουμε τι περιμένουν από εμάς οι οπαδοί μας παίζοντας εντός έδρας. Θα κάνουμε λοιπόν τα πάντα για να νικήσουμε και να συνεχίσουμε το σερί μας».